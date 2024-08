Dinâmicas em grupo: 3 ideias para quebrar o gelo e engajar a equipe

Cada vez mais líderes e gestores estão considerando a harmonia entre os membros de uma equipe como uma ferramenta essencial para alcançar as metas e objetivos da área.

Durante o período pandêmico, o trabalho em equipe se tornou a habilidade mais procurada pelas organizações, de acordo com o Guia Tendências de RH para 2021 divulgado pela Catho. Profissionais com essa habilidade tendem a ser bons comunicadores e mais flexíveis, características que são cada vez mais requisitadas no mercado de trabalho.

Ter uma equipe de profissionais com todos esses atributos e organicamente engajada pode ser o sonho de todo gestor. Porém, sem investimento em capital humano, dificilmente ele será realizado.

É neste cenário que as dinâmicas em grupo entram em cena e se apresentam como uma solução para melhorar o relacionamento e entrosamento entre o time.

Quer saber mais? Continue a leitura desse texto e descubra nossas dicas de dinâmicas em grupo divertidas para engajar sua equipe.

O que é uma dinâmica de integração de time?

É comum vermos dinâmicas de integração em alguma etapa de processos seletivos. Nessa ocasião, o profissional de recursos humanos tem como objetivo identificar perfis e competências dos candidatos.

Porém, essas dinâmicas de integração também podem ser feitas para encontrar colaboradores com o perfil para uma vaga interna ou promoção. Elas também podem ser usadas por líderes e gestores para engajar a equipe, estimular a criatividade, pensar em soluções de problemas ou para oferecer ao time um momento de descompressão.

Essas iniciativas podem trazer diversos benefícios para a organização. Veja a seguir:

colaboração mútua;

estímulo à criatividade;

diminuição de conflitos;

melhoria da cultura da empresa;

fortalecimento da comunicação interna;

aumento do engajamento e produtividade;

aproximação e integração entre colaboradores;

Identificação de perfis profissionais e comportamentais;

momentos de transparência e desenvolvimento de confiança;

Agora que você conhece os pontos positivos de aplicar as dinâmicas de integração com o time, não há motivos para não fazê-las, não é mesmo? Confira nossas sugestões de atividades.

3 ideias de dinâmicas de integração para quebrar o gelo, estimular e engajar a equipe

Tanto quem sugere quanto quem executa as atividades pode considerá-las infantis e desnecessárias, pois é comum serem baseadas em brincadeiras, mas sua importância está justamente na espontaneidade e descontração criada nesses momentos.

Então, não deixe de criar esses momentos em um ambiente seguro para o seu time por receio das críticas. Pode ter certeza que ao final eles sairão bem mais leves e considerando necessário existir outros eventos como esse.

Vamos às ideias?

1. Dinâmica de incentivo para times

Sabe quando uma pessoa faz aniversário e um grupo resolve presenteá-la com um cartão em que todos os envolvidos assinam e escrevem suas felicitações?

Considerando essa referência para a dinâmica de integração, distribua folhas e canetas para cada participante. Nela, eles escrevem seu nome de um lado e, no outro, os demais colaboradores colocam as principais qualidades, coisas que mais admira, momentos bons e marcantes do colega “dono”da folha.

Depois que todos escreveram, cada pessoa lê seu papel e comenta o que achou.

O objetivo dessa dinâmica de integração é despertar o olhar dos colaboradores para suas qualidades e de seus colegas.

2. Quebra-cabeça

A tarefa é montar um quebra-cabeça. Parece fácil, não é mesmo? Sozinho, talvez realmente seja. Mas o desafio aqui é estimular o trabalho em equipe. Para isso, divida os grupos em quantos forem possíveis e dê a cada time um quebra-cabeça (eles precisam ser iguais). O grupo que concluir a montagem mais rápido vence a dinâmica.

Embora sua aplicação seja bem simples, a dinâmica em grupo do quebra-cabeça, além de estimular o trabalho em equipe, é ideal para treinar o raciocínio lógico, a criatividade e o foco.

3 verdades e 1 mentira

Essa é uma atividade leve e divertida, ideal para introduzir um colaborador novo na equipe. Basta pedir que cada participante da dinâmica em grupo descreva rapidamente quatro situações sobre a sua própria vida, sendo uma delas falsa.

Depois disso, cada pessoa expõe essas situações para o grupo, que deve adivinhar qual delas é mentira.

Com essa dinâmica é possível estimular a aproximação entre a equipe e ainda favorecer a comunicação e a integração entre os membros.