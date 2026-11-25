Comprar é a parte fácil. Para Karen Finerman, cofundadora e CEO do hedge fund nova-iorquino Metropolitan Capital Advisors, a decisão mais difícil do investidor é saber a hora de vender.

O mesmo dilema aparece nos conselhos de administração, na hora de decidir se a empresa deve sair de uma unidade, de um projeto ou de uma participação. Segundo a McKinsey, as empresas que renovam regularmente o portfólio de negócios entregam retorno ao acionista 5,2 pontos percentuais acima da média por ano.

Vender é difícil por um motivo conhecido. Investidores tendem a vender cedo o que está ganhando e segurar o que está perdendo, comportamento que os economistas chamam de efeito disposição.

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Em estudo publicado no Journal of Finance em 1998, Terrance Odean mostrou que as ações perdedoras mantidas pelos investidores renderam 3,4 pontos percentuais a menos, no ano seguinte, do que as vencedoras que eles tinham vendido, segundo revisão da Aalto University.

A seguir, os sete motivos de Finerman e o que cada um significa para quem decide na empresa. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. A tese original deixou de valer

Se os motivos que levaram à compra não existem mais, porque os lucros desaceleram, a receita encolhe, as margens pioram ou a empresa perde participação de mercado, pode ser hora de sair.

O raciocínio vale para uma unidade de negócio que já não sustenta a estratégia da companhia. Para a McKinsey, o momento de começar a desinvestir é justamente quando o ativo deixa de apoiar os objetivos estratégicos, e não quando os resultados finalmente desabam.

2. Há risco regulatório

Mudanças em leis e incentivos podem alterar de forma radical as perspectivas de um negócio. Finerman cita as empresas de energia solar, que perdem atratividade quando os créditos tributários para instalações são cortados.

O mesmo cuidado se aplica a operações que dependem de um benefício fiscal, de uma tarifa ou de uma regra prestes a mudar. Elas precisam ser reavaliadas antes que a mudança chegue.

3. A gestão perdeu credibilidade

Surpresas pontuais acontecem. Resultados abaixo do esperado com frequência, ou projeções que não se confirmam, revelam problemas de liderança.

Para um conselho, uma unidade que erra as próprias previsões trimestre após trimestre emite o mesmo sinal, e o problema pode estar na gestão, no modelo de negócio ou nos dois.

4. A posição ficou grande demais

Quando uma ação passa a ocupar uma fatia excessiva da carteira, o risco aumenta, mesmo que a empresa vá bem. Finerman diz que o máximo que aceita em uma única posição é 20%, "e isso provavelmente já é demais".

A lógica vale para empresas que dependem demais de um negócio, de um cliente ou de um mercado, e também para executivos que acumulam ações da própria companhia no patrimônio pessoal.

5. O preço descolou dos fundamentos

Quando a euforia leva o valor além do que os números justificam, é razoável realizar parte do lucro. Se a alta for exagerada, a gestora vende o suficiente para recuperar o valor investido.

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Nas operações corporativas, o melhor momento para vender costuma ser justamente quando o ativo está valorizado e há compradores interessados. Ainda assim, na pesquisa da McKinsey com 128 executivos, subestimar o interesse dos compradores aparece entre as barreiras que mais atrasam um desinvestimento.

6. O dinheiro é necessário em outro lugar

Vender para financiar um imóvel, os estudos dos filhos ou a aposentadoria é uma decisão legítima, porque o custo de oportunidade também conta. Nas empresas, o capital preso em unidades pouco rentáveis deixa de financiar as que crescem.

No estudo da McKinsey com 209 grandes companhias entre 2007 e 2017, as que renovaram de 10% a 30% do portfólio no período foram as que tiveram retorno superior.

7. Há razões tributárias

Realizar perdas pode compensar ganhos e reduzir o imposto devido. Em uma venda de ativos, de participação ou por cisão, a estrutura escolhida também muda o impacto tributário da operação, e esse custo precisa entrar na conta antes da decisão, e não depois.

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