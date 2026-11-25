A escolha da faculdade quase nunca acontece só na cabeça do filho. Ela passa pela mesa do jantar, pelo orçamento da casa e por uma lista de dúvidas que os pais nem sempre sabem a quem fazer.

Nesta quarta-feira, 25, às 19h, essa conversa ganha um endereço. A Escola de Negócios Saint Paul transmite ao vivo o Open Day Live, um encontro online em que pais e filhos conhecem a graduação em Administração, ouvem a direção da escola e tiram dúvidas em tempo real, de casa.

Quem quiser participar precisa reservar o lugar antes do início da transmissão.

Reserve o lugar da sua família no Open Day Live

A primeira escolha raramente é a última

Mudar de rota no meio da graduação é mais comum do que parece. Dos estudantes que entraram em uma graduação no Brasil em 2014, 59% tinham deixado aquele curso dez anos depois sem concluí-lo. Só 40% se formaram nele.

O indicador soma quem abandonou os estudos e quem trocou de curso, e não diz por que cada um saiu. Mas deixa um recado claro para quem está no ensino médio: a decisão merece mais do que um folheto e uma visita rápida ao site.

A live foi pensada para esse momento. Pais e filhos assistem juntos, ouvem a mesma explicação e mandam as perguntas na hora. Currículo, rotina, bolsas, processo seletivo: o que costuma ficar para "depois a gente vê" pode ser resolvido em uma noite.

Quem responde do outro lado da tela

A conversa reúne três convidados. Mila Securato, diretora executiva da graduação, passou por Citibank, Unibanco e Deutsche Bank, em Nova York, antes de entrar na Saint Paul, onde está há 17 anos. Ao lado dela estão Leo Abucham, head de marketing da graduação, e José Roberto Securato Jr., sócio-fundador da SP Advisors.

O que vale perguntar hoje

A seleção para 2027 não depende de um único dia de prova. Na primeira etapa, a Saint Paul olha para a nota de um exame, que pode ser o Enem, o vestibular online da própria escola ou um exame internacional, e soma a ela um portfólio de atividades extracurriculares e um vídeo de apresentação.

Quem passa segue para a Imersão Saint Paul Experience, um dia no campus em que os candidatos desenvolvem em equipe um projeto empreendedor com ferramentas de inteligência artificial. A última etapa é uma entrevista individual online com a coordenação acadêmica.

"Queremos ter um olhar holístico do candidato para trazer aquele aluno que vai aprender a aprender", disse Mila à EXAME.

Para quem acabou de fazer o Enem, o detalhe conta: a nota da prova de novembro pode entrar no processo. É uma boa pergunta para levar à live, ao lado das dúvidas sobre o dia a dia do curso, que é presencial, no campus da Rua da Consolação, em São Paulo.

Como entrar na transmissão

A reserva é feita na página do evento, no botão "Reservar meu lugar". A mesma página permite ativar um lembrete no YouTube e falar com a equipe da Saint Paul pelo WhatsApp antes do encontro.

Garanta a participação da sua família no Open Day Live, hoje, às 19h

Escolher uma faculdade leva meses. Fazer as perguntas certas pode levar uma noite.