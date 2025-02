Sem ser puxa-saco, veja como não ser rotulado como 'profissional de baixo desempenho'

O cenário corporativo está passando por uma reestruturação silenciosa — mas brutal. Empresas como Meta, Microsoft e Amazon estão promovendo cortes e, entre os demitidos, muitos são rotulados como "baixa performance".

O termo, que deveria descrever funcionários com baixo desempenho, tem sido usado de maneira cada vez mais arbitrária. Profissionais com carreiras sólidas, avaliações impecáveis e décadas de dedicação estão sendo surpreendidos por uma demissão repentina. O que está acontecendo? E, mais importante, como garantir que você não seja a próxima vítima dessa onda de cortes?

Um rótulo s ubjetivo

A lógica parece simples: em tempos de crise, as empresas cortam aqueles que entregam menos. No entanto, a realidade é mais complexa. A avaliação de desempenho é, muitas vezes, um processo falho e subjetivo. Existem métricas, mas há também decisões políticas e dinâmicas internas que podem levar até mesmo funcionários exemplares a serem classificados como “descartáveis”.

Mas, se ser um funcionário dedicado e cumprir suas entregas não é mais suficiente, o que é? Como se proteger desse novo critério de sobrevivência?

O segredo para se manter relevante não está apenas em trabalhar duro, mas em trabalhar de forma inteligente — e isso significa integrar a inteligência artificial ao seu dia a dia. Profissionais que dominam essas ferramentas não apenas aumentam sua produtividade, mas também demonstram um diferencial estratégico que os torna indispensáveis.

Se antes a capacidade de organização e proatividade eram suficientes para garantir sua posição, agora a exigência é outra: é preciso saber como usar a tecnologia para otimizar entregas, reduzir erros e aumentar eficiência.

5 maneiras para aumentar produtividade com IA

Automatize tarefas. Ferramentas como ChatGPT, Notion AI e Zapier permitem automatizar e-mails, relatórios e processos burocráticos.

Melhore análises e decisões. Em vez de confiar apenas na intuição, profissionais podem usar dados para embasar suas escolhas.

Otimize sua comunicação. IA pode ajudar a redigir e-mails, criar apresentações e até aprimorar a comunicação com clientes e equipes.

Aprenda rápido. Plataformas de IA ajudam a filtrar e resumir informações, permitindo que profissionais fiquem atualizados sem gastar horas em conteúdo irrelevante.

Gerencie seu tempo Assistentes virtuais baseados em IA podem organizar sua agenda, sugerir horários para reuniões e priorizar tarefas com base no impacto e urgência.

O futuro do trabalho: IA ou obsolescência

O futuro do trabalho não pertence a quem trabalha mais, mas a quem trabalha melhor. E, nesse novo cenário, a IA não é um acessório — é um divisor de águas.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional. Veja, a seguir, o que você vai aprender:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

