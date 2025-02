Empresa que garante a segurança da OpenAI está criando um novo Vale do Silício no Nepal

No coração do Himalaia, um novo polo de tecnologia está surgindo.

Batizado de "Silicon Peaks", o Nepal está se consolidando como um centro estratégico para a segurança cibernética na era da inteligência artificial. Por trás desse movimento está a SecurityPal, uma startup que nasceu em San Francisco, em 2020, e hoje tem um centro de operações que nunca para em Kathmandu, a capital do país, com cerca de 200 profissionais empregados.

A empresa se tornou peça-chave para gigantes da tecnologia, como a OpenAI, ao automatizar e otimizar o processo de segurança para essas companhias.

O que essa startup faz?

A SecurityPal se especializou em lidar com os questionários de segurança que as empresas precisam preencher para demonstrar conformidade com padrões de proteção de dados. No início, a equipe preenchia de forma manual todos esses documentos. Mas, conforme o mercado foi evoluindo e a demanda por segurança na IA crescendo, a empresa investiu com tudo na automação.

Hoje, conta com um banco de mais de 2 milhões de perguntas e respostas geradas por inteligência artificial. A decisão de automatizar com IA permitiu maior precisão e rapidez na análise dos riscos de seus clientes.

Kathmandu: O novo Vale do Silício do Himalaia?

Pukar Hamal, CEO da SecurityPal, não planejava expandir para o Nepal. Seu objetivo inicial era encontrar um fuso horário estratégico que permitisse operar enquanto os clientes dos EUA dormiam.

No entanto, ao analisar a força de trabalho nepalesa, percebeu que ali existia um talento inexplorado. De 2000 a 2016, o número de estudantes nepaleses no exterior aumentou 835%, muitos dos quais retornaram ao país durante a pandemia, trazendo consigo habilidades técnicas de alto nível.

Esse retorno criou um ambiente propício para o crescimento do setor tecnológico no Nepal. Antes conhecido por exportar trabalhadores da construção civil e soldados, o país agora começa a se destacar no setor de tecnologia.

“O talento sempre esteve aqui, mas a percepção era que ele estava mais voltado para a força física. Agora, é o cérebro”, destacou Hamal.

