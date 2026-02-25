Carreira

‘Sem IA, jovens ficarão para trás’, diz CEO da DeepMind

Avanço da tecnologia pressiona novas gerações a desenvolver habilidades técnicas e criativas

Demis Hassabis​: executivo comanda hoje o Google DeepMind (Jack Taylor/SXSW London/Getty Images)

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17h10.

A inteligência artificial avança em ritmo acelerado e já influencia decisões educacionais e profissionais em todo o mundo. 

Demis Hassabis afirmou que a tecnologia tende a redefinir a dinâmica do mercado de trabalho e da formação acadêmica nos próximos anos. À frente da Google DeepMind, ele indicou que sistemas mais avançados de inteligência artificial podem surgir ainda nesta década.

Para o executivo, compreender como a inteligência artificial funciona deixou de ser um diferencial restrito a especialistas e passa a integrar o repertório básico de quem pretende atuar em setores impactados pela automação.

A comparação traça um paralelo entre o papel da internet para os millennials, dos celulares para a Geração Z e da inteligência artificial para as novas gerações. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Habilidades técnicas e criativas ganham peso

O avanço da automação amplia a demanda por profissionais capazes de interpretar, aplicar e integrar ferramentas de inteligência artificial às rotinas de trabalho. Nesse contexto, o domínio técnico passa a caminhar junto com competências como criatividade, adaptabilidade e capacidade de aprendizado contínuo.

A formação acadêmica tende a priorizar não apenas o acúmulo de conteúdo, mas a habilidade de aprender com rapidez diante de transformações constantes. A combinação entre base técnica e flexibilidade intelectual aparece como elemento central em um cenário produtivo cada vez mais digital.

IA como parte da estratégia de carreira

O desenvolvimento de sistemas mais sofisticados, incluindo iniciativas voltadas à inteligência artificial geral, reforça a expectativa de mudanças estruturais em diferentes setores econômicos. 

Empresas de tecnologia ampliam investimentos em pesquisa, enquanto organizações tradicionais aceleram processos de digitalização.

Para estudantes e jovens profissionais, a aproximação com o ecossistema da inteligência artificial passa a integrar o planejamento de carreira. Entender aplicações, limites e impactos da tecnologia tende a influenciar decisões de formação, especialização e posicionamento no mercado.

