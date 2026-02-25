‘Sem IA, jovens ficarão para trás’, diz CEO da DeepMind

A inteligência artificial avança em ritmo acelerado e já influencia decisões educacionais e profissionais em todo o mundo.

Demis Hassabis afirmou que a tecnologia tende a redefinir a dinâmica do mercado de trabalho e da formação acadêmica nos próximos anos. À frente da Google DeepMind, ele indicou que sistemas mais avançados de inteligência artificial podem surgir ainda nesta década.

Para o executivo, compreender como a inteligência artificial funciona deixou de ser um diferencial restrito a especialistas e passa a integrar o repertório básico de quem pretende atuar em setores impactados pela automação.

A comparação traça um paralelo entre o papel da internet para os millennials, dos celulares para a Geração Z e da inteligência artificial para as novas gerações. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Habilidades técnicas e criativas ganham peso

O avanço da automação amplia a demanda por profissionais capazes de interpretar, aplicar e integrar ferramentas de inteligência artificial às rotinas de trabalho. Nesse contexto, o domínio técnico passa a caminhar junto com competências como criatividade, adaptabilidade e capacidade de aprendizado contínuo.

A formação acadêmica tende a priorizar não apenas o acúmulo de conteúdo, mas a habilidade de aprender com rapidez diante de transformações constantes. A combinação entre base técnica e flexibilidade intelectual aparece como elemento central em um cenário produtivo cada vez mais digital.

Quer entender tudo sobre inteligência artificial? Esse treinamento introdutório de quatro aulas te ensina como usar por apenas R$ 37

IA como parte da estratégia de carreira

O desenvolvimento de sistemas mais sofisticados, incluindo iniciativas voltadas à inteligência artificial geral, reforça a expectativa de mudanças estruturais em diferentes setores econômicos.

Empresas de tecnologia ampliam investimentos em pesquisa, enquanto organizações tradicionais aceleram processos de digitalização.

Para estudantes e jovens profissionais, a aproximação com o ecossistema da inteligência artificial passa a integrar o planejamento de carreira. Entender aplicações, limites e impactos da tecnologia tende a influenciar decisões de formação, especialização e posicionamento no mercado.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui.