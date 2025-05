Seis ferramentas de IA gratuitas que podem elevar a produtividade (e lucro) de uma empresa

Gerenciar uma pequena ou média empresa exige malabarismo constante entre diferentes funções administrativas, operacionais e criativas.

Diante desse cenário desafiador, ferramentas baseadas em inteligência artificial têm se mostrado verdadeiros multiplicadores de produtividade. E o melhor: muitas são gratuitas ou oferecem planos robustos sem custo. Veja seis ferramentas recomendadas pela Inc Magazine.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

6 ferramentas de IA gratuitas

Motion

A ferramenta Motion atua como uma assistente pessoal que agenda tarefas, reuniões e blocos de tempo automaticamente, levando em conta prioridades e disponibilidade. Para fundadores com uma rotina intensa, a automação desse planejamento evita conflitos e melhora a gestão do tempo. A integração com o Google Agenda e o replanejamento automático já estão disponíveis no plano gratuito.

ChatGPT

O ChatGPT tornou-se uma solução essencial para a produção de conteúdo em larga escala. Fundadores o utilizam para gerar textos de e-mails, posts em redes sociais, newsletters, descrições de produtos e até planos de negócios. Além disso, é possível pedir à ferramenta que crie prompts personalizados para automatizar campanhas de marketing inteiras. A interface intuitiva favorece quem não tem formação técnica.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Tidio

No front de atendimento, o Tidio oferece um chatbot gratuito capaz de responder dúvidas frequentes, como status de pedidos, horários de funcionamento e políticas de troca. A personalização e os relatórios integrados ajudam a melhorar continuamente a experiência do cliente. É uma excelente opção para quem lidera ecommerces ou pequenas empresas de serviço.

Canva

Criar peças gráficas sem depender de um designer é possível com o Canva. No plano gratuito, a plataforma já inclui recursos baseados em IA como o Magic Write, que gera textos automáticos, e um gerador de imagens via comando de texto. É a solução ideal para fundadores que precisam manter presença visual em alto nível, mesmo sem habilidades técnicas em design.

Looker Studio

Transformar dados em decisões estratégicas é o propósito do Looker Studio, ferramenta do Google que permite conectar fontes como Sheets, Ads e Analytics. Fundadores conseguem visualizar KPIs, monitorar vendas e acompanhar o desempenho de campanhas em dashboards intuitivos, sem precisar recorrer a analistas especializados.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado clicando aqui

Otter.ai

A ferramenta Otter.ai aumenta a eficiência de reuniões ao transcrever falas em tempo real ou a partir de gravações, organizando os principais tópicos discutidos e gerando itens de ação automaticamente. Com 300 minutos por mês gratuitos e integração com Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, é uma aliada para documentar decisões e facilitar o onboarding de novos colaboradores.

Este curso ensina IA do zero

De olho nesse movimento, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA