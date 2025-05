CEO revela a ação humana número 1 para ser um bom líder

Steve Huffman, cofundador e CEO do Reddit — uma das maiores plataformas de fóruns online do mundo — compartilhou uma visão direta sobre o que realmente faz um bom líder: elementos simples e humanos, como “confiança e presença”.

Em entrevista ao podcast The Prof G Pod with Scott Galloway, Huffman destacou que seus melhores aprendizados sobre liderança não estão ligados a grandes estratégias, mas a princípios de convivência genuínos, como transparência e empatia.

Para ele, a liderança começa com honestidade: deixar claro para o time quais são os objetivos, por que eles são importantes, quais os obstáculos no caminho e até mesmo seus medos e esperanças. Ao fazer isso, cria-se uma cultura de alinhamento e pertencimento — em que todos se sentem parte de uma mesma jornada.

Fórmula simples, execução desafiadora

Apesar de parecer fácil, Huffman admite que colocar esses princípios em prática pode ser complicado.

Falar com franqueza, sem esconder problemas ou mascarar dificuldades, exige coragem. “A vulnerabilidade gera confiança — e a confiança é o que forma equipes unidas. E são essas equipes coesas que realmente entregam resultados”, afirmou.

Para ele, a comunicação precisa ser clara, respeitosa e contínua.

Recomendação número 1 para a liderança

Por isso, a principal recomendação aos líderes é investir na construção de um clima organizacional saudável e em vínculos positivos entre os colaboradores.

Ao promover canais de diálogo abertos e transparentes, é possível consolidar uma liderança mais sólida e engajar a equipe rumo a conquistas ainda maiores.

No entanto, alcançar esse cenário exige planejamento estratégico e intencionalidade.

