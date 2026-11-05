Universitários estão mais perfeccionistas. E o medo de errar cresce mais rápido que a ambição

O perfeccionismo entre universitários está em alta. Um estudo publicado em maio na revista Psychological Bulletin, da Associação Americana de Psicologia (APA), reuniu 307 pesquisas com mais de 82 mil estudantes dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido, feitas entre 1989 e 2024. Os índices de perfeccionismo subiram ao longo de todo o período.

O aumento não foi igual em todas as frentes. Desde o início dos anos 2000, as preocupações perfeccionistas, como o medo de falhar, a indecisão e o medo de ser julgado pelos outros, cresceram bem mais rápido que as aspirações perfeccionistas, a vontade de definir padrões altos e trabalhar duro para alcançá-los.

Os dois tipos estão associados a ansiedade e depressão. “O perfeccionismo é um risco de saúde pública”, diz Thomas Curran, professor da London School of Economics e autor do estudo com Pia Marie Pose, também da LSE, e Andrew Hill, da York St. John University.

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Quando o sucesso vira prova de valor

Para Jennifer Wallace, autora do best-seller “Never Enough”, sobre os efeitos da cultura da conquista, a relação dos jovens com o sucesso mudou. “Os jovens já não encaram o sucesso simplesmente como algo que esperam alcançar”, disse à CNBC Make It. “Com muita frequência, eles o interpretam como prova de que são dignos.”

O resultado, segundo ela, é a sensação de que um único erro pode custar o futuro.

Não há um único culpado

O estudo aponta pistas econômicas. A desaceleração do PIB per capita aparece associada a mais aspiração perfeccionista, e o aumento da desigualdade, a uma alta mais forte do medo de errar. A leitura dos pesquisadores é que, com a economia andando devagar, os jovens sentem que precisam se esforçar mais para melhorar de vida e que cada passo em falso pesa mais.

“Quando falta oportunidade econômica, os jovens parecem compensar com esforço”, diz Curran.

A psicoterapeuta Katherine Morgan Schafler, autora de um guia sobre perfeccionismo, acrescenta as redes sociais, que expõem o tempo todo a vida aparentemente perfeita dos outros e multiplicam as chances de se sentir um fracasso. Curran faz uma ressalva: “Celulares e redes sociais levaram boa parte da culpa, mas a alta do perfeccionismo é anterior às redes sociais”.

Para Wallace, o problema está na soma: desigualdade econômica, incerteza sobre o futuro, competição intensa na escola e no trabalho, comparação constante e pais mais ansiosos.

Decida antes o que é bom o suficiente

Wallace sugere três atitudes para quem está entrando na vida adulta sob essa pressão:

Definir o padrão antes de começar. “Antes de começar uma tarefa, decida o que será ‘bom o suficiente’ para você”, diz. “Nem toda tarefa merece a mesma quantidade de tempo e energia emocional.”

“Antes de começar uma tarefa, decida o que será ‘bom o suficiente’ para você”, diz. “Nem toda tarefa merece a mesma quantidade de tempo e energia emocional.” Investir em relações. Segundo ela, décadas de pesquisa mostram que a resiliência se apoia nos relacionamentos.

Segundo ela, décadas de pesquisa mostram que a resiliência se apoia nos relacionamentos. Pedir ajuda cedo. “Buscar apoio não é sinal de fracasso. É uma das habilidades necessárias para se tornar um adulto capaz”, diz.

Schafler propõe uma pergunta para os momentos de estresse: o que há de comum a todo mundo nesta situação? Outras pessoas já passaram por isso? “É uma pergunta que serve para lembrar que você não está sozinho nessa experiência”, diz. “Muitas pessoas estão passando por isso agora, e não cinco pessoas, mas milhões.”

Errar também se aprende

Perceber quando o medo de falhar está guiando as escolhas, separar o que exige excelência do que só precisa ficar pronto e pedir ajuda sem se sentir derrotado são habilidades de autogestão, uma das bases da inteligência emocional.

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Nem toda tarefa precisa ser perfeita. Algumas só precisam ser feitas.

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O perfeccionismo está aumentando entre universitários?

Sim. Estudo publicado na Psychological Bulletin, com 307 pesquisas e mais de 82 mil estudantes dos EUA, do Canadá e do Reino Unido, mostra alta do perfeccionismo entre 1989 e 2024.

Qual tipo de perfeccionismo mais cresceu?

As preocupações perfeccionistas, como o medo de falhar, a indecisão e o medo de ser julgado. Desde o início dos anos 2000, elas avançaram bem mais rápido que a busca por padrões altos.

O que explica a alta do perfeccionismo?

Os pesquisadores associam o fenômeno à desaceleração do PIB per capita e ao aumento da desigualdade. Especialistas citam também a competição na escola e no trabalho, a comparação nas redes sociais e a ansiedade dos pais.

Como lidar com o perfeccionismo?

A autora Jennifer Wallace sugere definir antes de cada tarefa o que é bom o suficiente, investir em relacionamentos e pedir ajuda cedo.

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