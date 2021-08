Santander abre vagas de trainee com salário de R$ 6.700 e intercâmbio

O Santander abriu as inscrições nesta quarta-feira, 25, para o seu programa de trainee 2022. Essa edição terá mais de 100 vagas para profissionais recém-formados de todo o Brasil.

Para se candidatar, é necessário ter graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. O banco flexibilizou o requisito de nível de inglês e irá avaliar de acordo com a necessidade de cada vaga.

Os profissionais também devem ter disponibilidade para viagens a trabalho. E ter experiência profissional anterior pode ser um diferencial na seleção.

O processo terá diferentes etapas, com testes online, dinâmica de grupo, entrevistas com RH e gestores e uma entrevista final com um vice-presidente da área escolhida pelo candidato.

O começo do programa está previsto para janeiro de 2022, com a admissão sendo realizada ainda em dezembro deste ano.

Os trainees recebem salário de R$ 6.700 e diversos benefícios, como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, Gympass, previdência privada, auxílio creche e participação nos lucros.

E os participantes mais bem avaliados ao longo dos 11 meses de duração do programa terão a oportunidade de realizar um intercâmbio em uma das unidades do Santander na América Latina.

Vanessa Lobato, vice-presidente executiva de Recursos Humanos do Santander Brasil, os selecionados serão preparados para participar de projetos estratégicos no banco e enfrentar desafios do negócio.

Além dos treinamentos na Academia Santander, os trainees terão três rotações dentro de áreas do banco e serão acompanhados por executivos que atuarão como mentores.

“Buscamos diversidade no Santander. Queremos contar com jovens de várias regiões do país, pois isso permitirá o desenvolvimento de líderes com uma visão de mundo mais ampla, capazes de pensar em soluções que fujam do óbvio”, acrescenta a VP.