Sanofi abre programa de estágio afirmativo com salário de até R$ 2,6 mil

A Sanofi, multinacional francesa da indústria farmacêutica, anuncia seu primeiro Programa de Estágio 100% afirmativo para pessoas pretas e pardas. Com o lema #Vemcomseubrilho, o programa pretende aumentar a diversidade entre seus funcionários.

O programa visa garantir não só a diversidade, mas também a inclusão desse jovem, com uma estrutura de desenvolvimento para esse profissional em começo de carreira, com foco no acolhimento e no despertar do protagonismo.

Nathalia Moreira, Head de Novos Talentos na Sanofi Brasil, explica que esse programa é um importante passo da companhia rumo a um futuro mais diverso e inclusivo - uma meta global da Sanofi como um todo.

Para ela, é essencial que empresas busquem uma maior diversidade entre seu quadro de funcionários, gestores e times no geral, para que todos os talentos sejam aproveitados e as pessoas consigam se sentir representadas.

"A estruturação desse programa vem ao encontro de uma série de ações alinhadas com as políticas globais de DE&I da Sanofi e com o novo momento que a empresa está vivendo, por isso consideramos esse projeto essencial para fomentar um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, inclusivo e acolhedor, para que todas as pessoas se sintam representadas”, explica a executiva.

O programa conta com um plano de desenvolvimento com treinamentos e workshops, job rotation após 1 ano de contrato e mentorias que permitirão ao estagiário ter uma visão mais ampla do negócio e reuniões para acompanhamento de desempenho realizados pela liderança direta.

Além disso, o estudante também fará parte de uma rede extensa e global de networking, na qual terá como principal objetivo a troca de experiências. A Sanofi possui mais de 100 mil funcionários espalhados em mais de 90 países diferentes.

Neila Lopes, Head de Diversidade, Equidade & Inclusão na Sanofi Brasil, comenta que o programa foi pensado e desenhado com base nos indicadores e nas metas de diversidade, equidade e inclusão planejadas para 2025.

“Este é um importante passo para a Sanofi Brasil e queremos que seja também para nossos futuros estagiários. Acolhimento, protagonismo e coragem fazem parte de nosso DNA e estão diretamente refletidos neste novo Programa de Estágio afirmativo, que é uma dentre várias ações afirmativas em andamento ou programadas para ocorrer em 2022, ano em que definimos nosso painel de indicadores e metas em diversidade, equidade & inclusão até 2025", explica Neila.

Estudantes de qualquer curso de Bacharelado ou Tecnólogo podem se inscrever no processo seletivo. A Sanofi exige disponibilidade para estagiar presencialmente nas cidades de Campinas (SP), Guarulhos (SP), São Paulo ou Suzano (SP).

O salário base oferecido é de R$ 2 mil. Estudantes de Farmácia recebem R$ 2.667. Entre os benefícios, estão Vale Transporte, Vale Refeição ou Refeitório na Fábrica, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Desconto em Remédios (Funcional Card), Seguro de Vida, Gympass e Cursos de Idiomas gratuitos e Programa relacionado às 5 saúdes (física, mental, emocional, social e financeira).

Como se inscrever no estágio da Sanofi

Os estudantes interessados no programa de estágios da Sanofi podem realizar as inscrições no site oficial de contratação da farmacêutica.

As inscrições estão abertas até 20 de junho. O processo se encerrará em agosto de 2022, com início dos aprovados previsto para setembro.

