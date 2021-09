Samsung, Johnson & Jonhson e PepsiCo abrem vagas de estágio e trainee

Quer reforçar as experiências no seu currículo para conseguir seu primeiro emprego? Cursos livres e online são uma ótima opção.

Para quem está na graduação ou é recém-graduação, diversas empresas têm programas abertos. Confira abaixo mais empresas que abriram programas de estágio e trainee.

Se você já lia a Exame para buscar vagas e dicas de carreira, agora é na própria Exame que você pode encontrar seu próximo emprego: as inscrições para a primeira edição do programa de aceleração de carreira em comunicação estão abertas e foram batizadas de Imersão Exame 2022.

As 8 vagas do programa são direcionadas para recém-formados de qualquer curso. Os únicos pré-requisitos serão a formação entre dezembro de 2020 a dezembro de 2021 e ter disponibilidade para morar em São Paulo em 2022, pois o modelo de trabalho na Exame continuará sendo híbrido após a pandemia.

Também é necessário ter muito interesse em se desenvolver em áreas de comunicação como jornalismo e marketing. As inscrições estão abertas e vão até o dia 6 de setembro pelo site do Bettha. No dia 26 de agosto, a Exame vai realizar uma live com funcionários para contar mais sobre o programa e tirar dúvidas dos candidatos.

Setembro

Nestlé - Trainee

A Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, anuncia o período de inscrições para o Programa de Trainee 2022. O Trainee é um Programa de Desenvolvimento, que conta com uma trilha de aprendizado guiada por fases que proporcionam crescimento profissional sustentável e sólido.

Inscrições: até dia 27 de setembro pelo http://traineenestle2022.com.br/

99 - estágio

A 99 está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Jornada 99 até o dia 30 de setembro. O processo seletivo será totalmente online e as vagas são para a cidade de São Paulo. As atividades terão início em janeiro de 2022.

O programa de estágio tem o objetivo de trazer novos talentos e desenvolvê-los por meio de uma completa trilha de aprendizado, que passará pelas três unidades de negócio da companhia: mobilidade, pagamentos e delivery. Os estagiários terão palestras, treinamentos e workshops de carreira, além de aulas de inglês gratuitas.

Os requisitos para participar do processo seletivo são: residir na Grande São Paulo (apesar da companhia seguir em modelo home office, o escritório é localizado na capital paulista); ter disponibilidade de 30 horas semanais; ter formação prevista entre dezembro/2022 e dezembro/2023 e ser estudante dos cursos selecionados.

Além da bolsa auxílio, a 99 oferece benefícios como vale refeição ou alimentação, planos de saúde e odontológico, vale academia, subsídio para idiomas, entre outros.

Inscrições: até dia 30 de setembro pelo site.

General Mills - estágio

A General Mills, empresa multinacional de alimentos, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, abre vagas para o programa de estágio 2022 na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil.

A novidade deste ano é que em algumas unidades da empresa os escolhidos poderão desfrutar de um modelo de trabalho mais flexível, sem a necessidade de estar presencialmente no escritório todos os dias da semana.

Os selecionados contarão com bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição/refeitório, fretado (dependendo da localidade) e vale transporte. Além disso, ao longo do estágio, terão um projeto relacionado à área em que atuarão, mentorias e uma agenda de treinamentos pensada no seu desenvolvimento.

Inscrições: até 30 de setembro pelo site.

The Fini Company – estágio

As vagas são para estudantes de Engenharia de diversas áreas, como Química, Alimentos, Computação e Produção, além dos cursos de Marketing e Administração. Na primeira etapa da seleção, a empresa propões que os candidatos façam um vídeo de até um minuto e meio.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado e crescente a cada seis meses, vale-alimentação, auxílio-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, além de bonificação

Inscrições: até 30 setembro pelo site

Pirelli – estágio

Serão 45 vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como administração, engenharia, logística, recursos humanos, entre outras. As vagas de estágio são, em sua maioria, para São Paulo, mas contemplam também outras cidades do estado, como Barueri, Campinas e Santo André, além de Feira de Santana, na Bahia.

Salário: até R$ 1869,84, com benefícios como vale refeição ou refeitório, auxílio transporte ou fretado, convênio médico, seguro de vida, desconto em pneus, GymPass, Clube Premium, Cesta de Natal, PAP

Inscrições: até o dia 30 de setembro pelo site

Brainfarma – estágio

Os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação, em diversas áreas, e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. As principais unidades da companhia estão localizadas em Anápolis (GO) e Barueri (SP).

Salário: bolsa compatível com o mercado, plano de saúde, gympass, entre outros benefícios

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Outubro

Eleva Educação – trainee

Podem participar candidatos já formados ou que tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2018 e julho de 2022. Os selecionados no programa Geração Eleva 2022 terão a oportunidade de trabalhar em uma das marcas do grupo e atuar em várias frentes como por exemplo Tecnologia e inovação, Gente & Gestão, Marketing, Responsabilidade Social, Admissões, Expansões, Operações e da área pedagógica.

Salário: salário compatível com mercado, plano de saúde e odontológico, vale transporte, participação nos lucros e resultados, clube de descontos exclusivos para colaboradores e demais benefícios

Inscrições: até 1 de outubro pelo site

HDI seguros – estágio

A HDI seguros, uma das maiores seguradoras no ramo empresarial, está com 22 vagas abertas para o segundo ciclo de seu programa de estágio. As oportunidades são voltadas para jovens das regiões de São Paulo (SP), Blumenau (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Joinville (SC), Uberlândia (MG), Salvador (BA) e Vitória (ES).

As áreas contempladas pelo programa de estágio são Operações Técnicas, Remuneração e People Analytics, Marketing, Sinistro Salvados, Comercial, Jurídico, Qualidade de Serviços, Projetos TI, Processos e Projetos de Produtos, TI Controle Operacional, Analytics e Investimentos.

Inscrições: até dia 06 de outubro pelo link .

Alpargatas - trainee

A Alpargatas, empresa dona das marcas Havaianas e Osklen, e da start up Ioasys, está recrutando 32 jovens talentos para seus dois programas de trainee.

O Trainee Global 2022 contempla 20 vagas tanto para o Brasil como para as operações internacionais.

Já o Trainee Industrial 2022 oferece oportunidades nas unidades fabris da empresa na Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco.

O prazo para inscrições em ambos os programas vai até o dia 06 de outubro e a jornada dos aprovados tem início em janeiro do ano que vem. O salário é de R$ 7.000,00.

Para ser aprovado nos programas de trainee, os candidatos deverão passar por um processo seletivo com cinco etapas interativas conduzidas de maneira 100% on-line: inscrição, testes, dinâmica de grupo, painel com gestores e RH da Alpargatas e entrevista final com o CEO e diretores da empresa.

Na segunda quinzena de janeiro de 2021, os selecionados iniciam um programa com duração de 12 meses e dividido em cinco etapas.

Inscrições: até 6 de outubro pelo site

Ypê - estágio

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Estágio 2022. Os estudantes, que estiverem no penúltimo ou no último ano da graduação em 2022 e interessados no programa, poderão se inscrever. Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, o processo de seleção será todo on-line. Os que forem aprovados começarão as atividades no início de 2022.

As vagas serão abertas para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), São Paulo (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Simões Filho (BA).

Inscrições: Até 8 de outubro pelo site

Klabin - estágio

Uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil busca 44 estudantes para o seu programa de estágio. Segundo a empresa, o objetivo é trazer para a Klabin estudantes diversos, determinados e que queiram crescer e ampliar seus horizontes. Para participar do processo seletivo, o estudante deve estar cursando a partir do 2° ano e ter disponibilidade para trabalhar em Angatuba - SP, Betim - MG, Escritório Sede - SP, Itajaí - SC, Jundiaí - SP, Otacílio Costa - SC, Paulínia - SP, Rio Negro - PR, Rio Verde - GO, São Leopoldo - RS e Telêmaco Borba - PR.

A empresa oferece os benefícios: vale-refeição ou refeitório; vale-transporte, fretado ou estacionamento; Gympass; assistência médica; assistência odontológica; seguro de vida e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Inscrições: até 01 de outubro pelo site

Johnson & Johnson - estágio e trainee

A Johnson & Johnso anuncia a abertura das inscrições para os seus programas de estágio e trainee 2022. Este ano, o processo seletivo será 100% online e as vagas abrangem três segmentos: Consumer Health, Janssen Farmacêutica e Medical Devices.

A divisão de Consumer Health leva saúde e inovação às pessoas no mundo todo, por meio de suas marcas icônicas, estando presente na vida das pessoas desde o nascimento.

Já a Janssen, braço farmacêutico da companhia, usa a ciência e a tecnologia para combater doenças nas áreas de imunologia, oncologia e hematologia, neurociência, doenças infecciosas e vacinas, entre outras.

Por fim, a divisão Medical Devices é responsável por desenvolver dispositivos médicos inovadores, além de contribuir para sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Assim como no ano passado, o inglês não é um pré-requisito obrigatório para grande parte das vagas e os trainees selecionados serão elegíveis a curso de inglês subsidiado pela J&J durante os dois anos de programa.

Inscrições do estágio: até 8 de outubro de 2021 pelo site

Inscrição do trainee: até 8 de outubro de 2021 no site

Líder Aviação - trainee

A Líder Aviação, empresa que nasceu em Belo Horizonte/MG, e atua com soluções em: operações de Helicópteros Offshore, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves, Manutenção de Aeronaves, Compra e Venda de Aeronaves, Serviços de Atendimento Aeroportuário, Venda de seguros aeronáuticos e Treinamentos para pilotos.

Inscrições: até 10 de Outubro pelo link

Motorola – estágio

Com vagas voltadas para os escritórios de São Paulo e de Jaguariúna, interior do Estado, as áreas disponíveis são para os times de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos.

Entre os pré-requisitos, é necessário ter nível intermediário de inglês e estar cursando em 2022 o penúltimo ou último ano da faculdade.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 15 de outubro enviando o currículo para o e-mail estagiomoto@motorola.com

Reckitt - estágio

A multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, que possui grandes marcas em seu portfólio, como Veja, Vanish, SBP, Lysol, Sustagen, Jontex, Luftal e Veet -, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022.

Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de ensino superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionado com as áreas disponíveis e tenha formação prevista entre julho de 2023 e dezembro de 2024.

No programa de estágio Grupo Reckitt 2022 serão ofertadas 17 vagas para São Paulo em sete áreas diferentes da empresa. São elas: Marketing, Finanças, Regulatórios, Manufatura, Trade Marketing, Qualidade e Recursos Humanos. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável. Não há limitações de elegibilidade e é preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

As inscrições para o segundo ciclo do Programa de Estágio 2021 do Grupo Reckitt iniciaram em 16 de setembro e vão até o dia 15 de outubro. Nos meses de outubro e novembro ocorrem as dinâmicas com o RH e gestores da empresa. A contratação está prevista para janeiro de 2022.

Inscrições: até 15 de outubro pelo site.

Samsung - estágio

A Samsung está com vagas abertas para as áreas de Administração de Vendas, Finanças, Inteligência de Negócio, Inovação de Processos, Marketing, Produto, Recursos Humanos, Supply Chain e Vendas.

As vagas são para atuação no escritório de Marketing e Vendas da empresa, em São Paulo, possibilitando o desenvolvimento e a capacitação profissional dos participantes em um ambiente dinâmico, inovador e multicultural. O programa tem duração de 24 meses com modelo de trabalho híbrido.

Podem participar os candidatos que residirem na cidade de São Paulo e estiverem cursando Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia (todas), Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos, com conclusão prevista para dezembro de 2023. Os requisitos também incluem inglês avançado e disponibilidade de seis horas por dia.

Inscrições: até 19 de outubro por este link

Zé Delivery - estágio

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, abre as inscrições nesta segunda-feira, 13, para a segunda edição do seu programa de estágio, o ZÉstagio.

Juntar produtividade e qualidade de vida é possível. Descubra como no novo curso da EXAME Academy

O programa é focado na contratação de estudantes negros para preencher cerca de 30 vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Dados, Produtos, Pessoas, Operações, Financeiro, entre outras.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e se autodeclarar como uma pessoa preta ou parda.

O programa não pede por inglês; os candidatos só precisam ter formação prevista entre dezembro de 2022 e 2023 em qualquer curso de graduação, técnico ou tecnológico.

O trabalho será no modelo flexível, mas os estudantes também precisam ter mobilidade para trabalhar em São Paulo após a pandemia.

Para o ZÉstagio, as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de outubro pelo site.

Pepsico - Trainee

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de Trainee Next Gen, com 12 vagas disponíveis e processo seletivo totalmente online para as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Operações, Finanças e Vendas.

O processo é realizado de forma inclusiva de ponta a ponta, sem exigência de inglês e, para grande parte das vagas, também não exige cursos específicos. Ou seja, o candidato tem a liberdade de escolher sua área de aspiração independente de sua área de formação.

O programa Next Gen faz parte de uma série de iniciativas da PepsiCo que buscam acelerar uma jornada para aumentar a diversidade dentro e fora da empresa.

No último ciclo do programa, a PepsiCo contratou 21% de pessoas negras e 57% de mulheres. Nesse ciclo, o Next Gen gostaria de contratar, idealmente, ao menos 80% de pessoas negras e 50% de mulheres, seguindo os objetivos e compromisso da companhia com a diversidade, equidade e inclusão.

Para se inscrever é necessário ter graduação concluída em curso superior há no máximo dois anos, ou seja, entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021. Os cursos tecnólogos também são aceitos.

Inscrições: até o dia 20 de outubro via chatbot com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99jobs.

InterCement - Trainee

A InterCement Brasil, empresa brasileira vice-líder de produção de cimento no país anuncia o período de inscrições para o Programa Trainee 2021. As vagas são destinadas para jovens que possuem graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Química e/ou Produção, com conclusão do curso entre dezembro de 2017 a janeiro de 2022. O processo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho.

A jornada de inscrições começa em 27 de setembro e termina em 22 de outubro. Serão oferecidas 09 vagas divididas entre os municípios de Ijaci (MG), Campo Formoso (BA), Cezarina (GO), Bodoquena (MS), Candiota (RS), Cajati (SP) e Apiaí (SP). Os municípios de atuação serão Ijaci (MG), Campo Formoso (BA), Cezarina (GO), Bodoquena (MS), Candiota (RS), Cajati (SP) e Apiaí (SP).

A seleção seguirá um formato 100% virtual.

Inscrições: os candidatos poderão se inscrever no site até 22 de outubro.

Sem data definida

Empodera – estágio e trainee

A empresa especializada em diversidade e inclusão está procurando estudantes e recém-formados para participar das seleções abertas junto a grandes empresas em São Paulo e no Rio de Janeiro. São mais de 100 vagas exclusivas ou com preferencias para negros, LGBTQI+, mulheres e pessoas com deficiência, nas áreas de tecnologia, engenharias, administração, psicologia, infraestrutura, finanças, desenvolvimento, financeiro, educação e comunicação.

Salário: a partir de mil reais

Inscrições: pelo site

Quinto Andar - estágio

Após chegar ao valor de mercado de US$ 5.1 bilhões, o QuintoAndar, plataforma digital para aluguel e compra de imóveis, anuncia a abertura de 260 vagas de emprego. Em relação a 2020, a equipe da startup cresceu 62% e já foram contratadas 1.200 pessoas.

Para auxiliar na expansão do negócio, o time de tecnologia tem mais de 50 das posições abertas. Outro destaque nas contratações será a área de operações.

A startup já definiu que seu estilo de trabalho será “remote first”, abrindo a possibilidade de atuação totalmente remota ou híbrida. Assim, as vagas aceitam candidatos de qualquer lugar do país.

Além do trabalho remoto, os funcionários têm acesso a programas de desenvolvimento profissional e trilhas de carreira. Os benefícios incluem vale-refeição, plano de saúde, licença parental estendida, Gympass, auxílio creche, entre outros.

Confira as vagas pelo site.

ADP – estágio

A ADP terá 21 vagas e os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, RH, jurídico e vendas. Podem candidatar-se estudantes universitários de todos os cursos, que tenham conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. Os contratados atuarão em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

Salário: bolsa-auxílio, com benefícios com vale-transporte, vale-refeição (alimentação na empresa, quando as atividades presenciais retomarem), assistência médica, seguro de vida o

Inscrições: pelo site

Prysmian – Trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee internacional do Grupo Prysmian, multinacional de origem italiana que fabrica de energia e telecomunicações. Jovens de todo o mundo têm até novembro para se inscrever no Build the Future, que em 2021 completa onze edições. Podem se inscrever profissionais recém-graduado ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia.

Inscrições: até de novembro de 2021 por este este link.

O Boticário – estágio e trainee

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil podem se inscrever.

O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto. A proficiência em língua inglesa não é uma exigência e 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.

Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023).

Inscrições: até 3 de novembro no site do programa

COMPANHIA DE ESTÁGIOS – estágio

A HR Tech que oferece soluções em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e aprendizes, gestão de contratos e aprendizagem para as maiores organizações do país está com 2 vagas abertas para a área Comercial. Para participar, basta estar cursando o ensino superior e ter conhecimentos de Inglês e Excel.

Salário: R$1.400 a R$1.700. Benefícios como vale transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, recesso remunerado, programa de treinamento, possibilidade de efetivação, programas de qualidade de vida no trabalho, gympass e muito mais.

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

Aliansce Sonae – trainee

Podem participar candidatos com formação acadêmica e habilidades diversas, nas áreas Financeira, Relação com Investidores, Investimentos, Marketing Digital e Comercial, por exemplo. Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2019 ou ter previsão de formatura até julho de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Invillia – estágio

A Invillia, multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, abre inscrições para um programa que dá a oportunidade para que estagiárias saiam de estagiários a efetivados em seis meses. O processo é totalmente online, para que estudantes de qualquer cidade do país possam participar.

Todos os universitários que estejam cursando até o penúltimo período dos cursos de engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou de áreas correlatas à tecnologia da informação, como mecatrônica, podem participar.

Inscrições: abertas o ano inteiro por este site

Estagilize – estágio

São 60 vagas para estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e Superior nas áreas de Administração, Marketing e Publicidade, Desenvolvimento de sistemas, Web Designer, Designer Gráfico, Mídias Sociais, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Pedagogia, todas na região de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Salário: até mil reais de bolsa

Inscrições: pelo aplicativo da Taqe, confira mais detalhes sobre as vagas no site

Falconi – estágio e trainee

A consultoria Falconi está com inscrições abertas para o seu programa de estágio e trainee. O Programa Jovem Falconi é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram, recentemente, qualquer curso de graduação. Em busca de perfis diversos, as vagas estão abertas para diferentes regiões do Brasil. Como diferenciais, esta edição não avalia inglês durante o processo seletivo e busca ainda mais a valorização de todas as áreas de formação.

Para ambas as oportunidades, de estágio e trainee, os candidatos precisam ter disponibilidade para residir em uma das capitais onde a Falconi tem operação (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre). Após a inscrição, o processo terá as fases de testes e entrevista online. Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio/remuneração, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Thyssenkrupp Elevadores – estágio

São 50 vagas para estudantes de cursos superior e técnico nas áreas de administração, elétrica, eletrotécnica, engenharia, logística, mecânica e mecatrônica em cidades onde a empresa possui filiais no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 – estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (bacharelado ou tecnólogo em andamento); ter de um a dois anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Inscrições: podem ser feitas neste site

Salário: bolsa-auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Heach RH – trainee

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, anuncia quatro vagas para o Programa de Aceleração Trainee, que tem como objetivo ajudar os jovens a acelerar suas carreiras em grandes empresas

As oportunidades disponíveis são para trainee em recrutamento, seleção e inteligência artificial, em processos de recursos humanos, em relacionamento comercial e em inteligência de mercado. Os requisitos para se candidatar às vagas são: graduação completa em administração, economia, marketing, psicologia ou recursos humanos, conhecimento intermediário do pacote Office e um perfil proativo, com foco em soluções de problemas.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas no site

Cummins Brasil – estágio

A Cummins Brasil iniciou no dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do ensino superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas neste site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para estágio em engenharia de qualidade de software e estágio em levantamento de projetos e orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

