Quer ser um nômade digital ou trabalhar de casa? Veja as vagas de home office desta semana

Nos últimos anos, a Espanha tem se tornado um destino cada vez mais atraente para brasileiros, com um aumento significativo de imigrantes em busca de novas oportunidades profissionais, educacionais e de qualidade de vida. No último ano, mais de 161 mil brasileiros se mudaram para o país europeu, seja por motivos de trabalho ou estudo, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores.

O governo espanhol, atento às mudanças no mercado global de trabalho, implementou políticas que facilitaram a entrada de estrangeiros qualificados no país após a pandemia. Uma dessas mudanças são os novos tipos de visto, como o de nômade digital, que permite a profissionais trabalharem remotamente de território espanhol para empresas estrangeiras, o visto de estudo de idioma, que permite que o estudante possa trabalhar legalmente por 30 horas semanais, e o chamado "visto não lucrativo", voltado para aposentados e pessoas que vivem de renda.

Se você busca viver a experiência de trabalhar como nômade digital ou simplesmente quer trabalhar de casa, veja as vagas de home office disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Efí

Antiga Gerencianet, a Efí é uma conta digital para empresas focada em descomplicar finanças. A empresa atende mais de 370 mil clientes em todo o país e conta com mais de 350 colaboradores, mantendo escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

Além do trabalho remoto e diversos benefícios, um dos principais diferenciais da empresa é a semana de 4 dias. Isto é, quem trabalha na Efí, conta com uma carga horária de 32 horas semanais.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades remotas disponíveis.

Foursys

A Foursys é uma empresa brasileira especializada em soluções de tecnologia da informação, oferecendo serviços que vão desde desenvolvimento de software até consultoria em TI. Com foco em inovação, a Foursys atende clientes de diversos setores, proporcionando soluções sob medida que melhoram a eficiência e os processos empresariais.

A empresa oferece oportunidades de trabalho remoto para profissionais de tecnologia, com benefícios assistência médica, vale refeição e vale alimentação flexível, Gympass, bem como diversos descontos e parcerias.

Inscrição: Acesse o a página de vagas da Foursys para ver as oportunidades remotas disponíveis.

OLX Brasil

A OLX é uma empresa de comércio eletrônico, com sede na cidade de Amsterdam, nos Países Baixos. Fundada em 2006, a companhia está presente no Brasil desde 2010.

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece diversos benefícios, desde plano de saúde e odontológico, auxílio à criança e seguro de vida. Para quem trabalha de forma remota, a empresa também oferece auxílio home office.

Inscrição: Veja as vagas nas áreas de Produto, Tecnologia e Dados na página de vagas da OLX Brasil.

Portus Digital

A Portus Digital é uma empresa de recrutamento e seleção focada no mercado digital. Boa parte de suas vagas são focadas no mercado de comunicação, e no link abaixo você confere as posições com possibilidade de atuar de forma remota.

Inscrição: A empresa está com diversas vagas para atuar nas áreas de Comunicação, Marketing e Vendas. Veja as oportunidades disponíveis na página de vagas da Portus Digital.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja as vagas remotas com foco em Tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

10Up

A 10Up cria sites e ferramentas elaboradas para criadores de conteúdo usando tecnologias Open Source como WordPress e React. Em sua lista de clientes contam empresas como Microsoft, Disney, Google, Starbucks e o Estado da Califórnia.

Seu time é totalmente global e a empresa oferece benefícios que podem variar de acordo com a localização. De modo geral, eles podem incluir horário flexível, ajuda de custo para desenvolvimento profissional, entre outros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades remotas disponíveis.

Actabl

Actabl é um software para a indústria hoteleira que combina inteligência empresarial e de trabalho em uma plataforma de operações abrangente, fornecendo aos hoteleiros insights práticos para melhorar as operações.

A empresa possui mais de 300 funcionários distribuídos em aproximadamente 20 países e oferece benefícios diversos, de acordo com a localização.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as vagas de QA e Engenharia de Dados.

Fingerprint

Fundada na Suécia em 1997, a Finger Print é uma empresa especializada na detecção de fraude utilizada por mais de 6.000 empresas. Sua inteligência fornece de forma bastante precisa as intenções de usuários, até mesmo os anônimos.

A empresa atua de forma global e 100% remota e está com vagas abertas para a área de Tecnologia, com remunerações de até U$ 200 mil ao ano.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades remotas disponíveis.