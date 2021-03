Raízen abre mais de 700 vagas para estudantes e não pede inglês

A Raízen, produtora de açúcar e etanol, abre nesta quarta-feira, 10, as inscrições para o programa Talentos Raízen 2021. São 770 oportunidades para estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior.

O programa não pede experiência prévia, conhecimento de inglês ou habilidades com Excel. Para o estágio, alunos de todos os cursos serão aceitos.

Os requisitos para o estágio são a previsão de formação no curso superior para no mínimo daqui um ano ou dois. Para o Jovem Aprendiz, jovens com até 21 anos e 11 meses podem se inscrever. Também é necessário ter o ensino fundamental, médio ou técnico completo ou estar cursando o ensino médio ou o ensino técnico.

A seleção será totalmente online, com teste individual, dinâmicas e entrevistas, e estudantes de todas as regiões do país podem participar.

Uma vez que o foco do programa será a cultura da empresa e com o mote “Faça Acontecer”, a Raízen vai promover lives em suas redes sociais para falar sobre suas formas de atuação e como será o processo. Pelo Instagram, os candidatos terão a chance de mandar perguntas e dúvidas.

Segundo Paula Benevides, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional, a conexão direta com os jovens é parte da cultura da Raízen. O objetivo do programa para ela é juntar propósitos e objetivos em comum, além de ajudar os jovens a se tornarem protagonistas de suas trilhas profissionais.

"Para que isso aconteça, apostamos na nossa capacidade de oferecer diferentes formas de energia para mobilizar pessoas. Além disso, contamos com a força de um time diverso, que nos desafia a cada dia e nos ensina a ir além, do campo aos postos Shell de todo o Brasil”, diz.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de abril pelo site.