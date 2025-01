Quer trabalhar de home office neste ano? Veja as vagas remotas disponíveis nesta semana

A partir de janeiro deste ano, o 1,5 milhão de funcionários da Amazon no mundo terá as dependências da varejista como o espaço prioritário para o trabalho. Em agosto, o CEO global da companhia, Andy Jassy, anunciou o fim do home office aos funcionários da empresa nos Estados Unidos. A ordem de Jassy vem na esteira de decisões tomadas por alguns dos executivos mais influentes do mundo. Em 2022, por exemplo, Elon Musk já havia ordenado aos funcionários da montadora Tesla que trabalhassem pelo menos 40 horas presenciais – e essa vontade o empresário expressou para os funcionários públicos americanos neste ano, ao assumir uma cadeira no governo de Trump.

Em 2025, ao que tudo indica, milhões de empregados mundo afora precisarão escolher: escritório ou rua. Uma pesquisa da consultoria global KPMG com 1.300 CEOs de 11 países revelou que 83% esperam o retorno ao trabalho presencial em três anos. O resultado é 19 pontos percentuais acima do visto na pesquisa anterior, de 2023.

Se você quer fugir dessa onda do presencial e busca por uma oportunidade de trabalho que o permita trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, selecionamos uma lista de empresas que estão oferecendo nesta semana diferentes vagas de trabalho home office, com possibilidade de ganhar o salário até em dólar. Veja os requisitos:

Vagas nacionais

Clicksign

ClickSign é uma empresa brasileira focada na assinatura eletrônica de documentos. Com o serviço, é possível assinar arquivos com ou sem certificado digital, por meios de autenticação como assinatura manuscrita, selfie dinâmica ou com documento. Todo o processo é feito digitalmente, onde quer que você esteja, e todos os documentos assinados pela plataforma têm validade jurídica.

A startup foi mais uma a assumir o trabalho totalmente remoto durante a pandemia. Todas as vagas são abertas a todas as pessoas, independente de gênero, idade, etnia, raça, orientação sexual ou deficiência.

Inscrição: Veja as vagas em Atendimento, Marketing e Tecnologia no site da Remotar.

Corebiz

Com escritórios no Brasil, México, Chile, Argentina e Espanha, a Corebiz é uma empresa referência na implantação de negócios digitais, executando projetos de e-commerce, mídia, SEO e CRO em mais de 43 países.

São mais de 1.000 funcionários trabalhando em diversos lugares, com acesso a uma lista de benefícios incríveis como seguro de vida da Metlife, assistência médica e odontológica, bolsa de estudos para idioma, cartão Flash, auxílio creche entre outros.

Inscrição: Veja na página de vagas da Corebiz as 4 vagas remotas que estão abertas.

Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin é uma plataforma de criptomoedas, oferecendo serviços para compra, venda e armazenamento de ativos digitais. Fundada no Brasil, a empresa atua como uma ponte entre usuários e o mercado de criptoativos, promovendo inovação e segurança em suas operações.

A empresa valoriza o bem-estar de seus funcionários com benefícios como plano de saúde e odontológico para dependentes, auxílio-creche, licenças estendidas, PLR, Gympass, flexibilidade no trabalho remoto, day off no aniversário e crédito mensal via Beneflex para diferentes necessidades.

Inscrição: Veja as vagas em Produto, Tecnologia, entre outras áreas, no site da Remotar.

Spread Tecnologia

A Spread Tecnologia é uma empresa brasileira com mais de 35 anos de experiência no mercado, especializada em soluções de tecnologia e transformação digital. Com foco em inovação, atende clientes de diferentes segmentos, promovendo eficiência e resultados estratégicos por meio de sua expertise técnica e visão de futuro.

A empresa valoriza seus funcionários, oferecendo benefícios como plano de saúde, vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, apoio ao home office, Gympass, licenças estendidas e programas de desenvolvimento profissional.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Spread Tecnologia para ver as vagas remotas disponíveis.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja três vagas em tecnologia, sendo uma exclusiva para mulheres, no site da Remotar.

Vagas internacionais

CrowdStrike

A CrowdStrike é uma empresa global de cibersegurança que oferece proteção avançada contra ameaças digitais para organizações ao redor do mundo. Eles são conhecidos por sua plataforma de segurança baseada em nuvem que utiliza inteligência artificial para detectar e prevenir ataques cibernéticos em tempo real.

Os benefícios de trabalhar na CrowdStrike incluem opções de saúde abrangentes, reembolso de despesas médicas, licença parental e oportunidades de desenvolvimento profissional. A empresa também oferece horários de trabalho flexíveis e programas de bem-estar para apoiar a saúde mental e física dos funcionários.

Inscrição: Acesse a página de vagas da CrowdStrike para ver as vagas remotas disponíveis.

Jobsity

Com uma equipe internacional distribuída em 32 países, a Jobsity conecta empresas americanas com desenvolvedores da América Latina rapidamente.

A empresa está sempre com diversas posições abertas na área de Tecnologia para ingressar um banco de talentos e, posteriormente, serem alocados para as respectivas posições abertas de acordo com o perfil da vaga.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades de trabalho home office disponíveis.

Fingerprint

Fundada na Suécia em 1997, a Finger Print é uma empresa especializada na detecção de fraude utilizada por mais de 6.000 empresas. Sua inteligência fornece de forma bastante precisa as intenções de usuários, até mesmo os anônimos.

A empresa atua de forma global e 100% remota, e está com vagas abertas para a área de Tecnologia, com remunerações de até U$ 210 mil ao ano.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis no site da Remotar.