Quer trabalhar com inteligência artificial, mas não sabe como começar? Este é o passo a passo

A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho e muitos profissionais estão interessados em ingressar nessa área em expansão. E não à toa. Estudos recentes indicam um cenário promissor para esse mercado.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, a IA deve crescer cerca de 30% até o final de 2027 As informações da consultoria McKinsey, por sua vez, revelam que a inteligência artificial já é responsável por uma movimentação anual de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia global.

Para aqueles que desejam ingressaaproveitar desse cenário tão otimista para trabalhar com IA, mas não sabem por onde começar, seguir um plano bem estruturado é essencial e pode fazer toda a diferença. De olho nisso, a EXAME elencou algumas orientações práticas para quem deseja entrar nesse campo.

Esse é o caminho para começar uma carreira em IA

1. Estude os fundamentos da inteligência artificial

Antes de se aprofundar em projetos mais complexos, é crucial entender os conceitos básicos da IA. Isso inclui saber o que é inteligência artificial, como funciona e quais são suas principais aplicações (como análise de dados, automação de processos e aprendizado de máquina). Livros introdutórios, cursos online e tutoriais podem ajudar a adquirir esse conhecimento inicial.

2. Entenda as aplicações de IA em diferentes indústrias

Conhecer como a inteligência artificial é utilizada em diferentes setores pode ajudar a identificar áreas de interesse. Estudar casos de uso em setores específicos, como saúde, finanças, educação ou e-commerce, pode fornecer insights valiosos sobre como aplicar a IA e direcionar uma carreira nesse setor.

3. Adquira experiência prática

Mesmo sem saber sobre programação, é possível trabalhar com ferramentas de IA que não exigem conhecimento em códigos. Ferramentas de automação de processos, plataformas de análise de dados e softwares de machine learning com interfaces amigáveis permitem que usuários construam modelos e analisem dados sem a necessidade de escrever código. Familiarizar-se com essas ferramentas pode ser um grande diferencial no mercado de trabalho.

4. Desenvolva habilidades em análise de dados

A capacidade de interpretar e analisar dados é uma habilidade crucial na IA. Entender como coletar, organizar e interpretar grandes volumes de dados pode ajudar na criação de modelos mais precisos e na tomada de decisões informadas. Cursos e treinamentos focados em análise de dados, visualização de dados e uso de dashboards analíticos são bons pontos de partida.

5. Mantenha-se atualizado com as novidades

A área de IA está em constante evolução e é importante manter-se atualizado com as últimas tendências e desenvolvimentos. Participar de webinars, conferências e grupos de discussão online sobre IA pode ajudar a estar em sintonia com as inovações mais recentes. Além disso, acompanhar publicações especializadas permite estar sempre à frente das mudanças no setor.

6. Construa um portfólio e rede de contatos

Montar um portfólio que mostre projetos e casos de sucesso relacionados à IA é uma maneira eficaz de demonstrar suas habilidades e conhecimentos. Mesmo que não seja programador, participar de projetos colaborativos, hackathons e até mesmo em estudos de caso pode adicionar bastante valor ao portfólio.

