7 comandos pouco conhecidos que deixam o ChatGPT até 10x mais inteligente

A maioria dos profissionais usa o ChatGPT como se fosse um mecanismo de busca sofisticado. Faz perguntas diretas e recebe respostas genéricas. O problema não está na ferramenta, mas na forma de pedir.

Há comandos simples, pouco explorados, que elevam drasticamente o nível das respostas. São ajustes técnicos que mudam profundidade, precisão e aplicabilidade.

A seguir, sete deles e como aplicá-los no trabalho.

1. “Atue como…”

Esse comando define contexto profissional.

Exemplo:

“Atue como um CFO de empresa listada na bolsa e analise esse plano de expansão.”

Resultado: a resposta ganha critérios financeiros, visão de risco e linguagem executiva.

Aplicação prática: use para simular visões de conselho, investidores ou especialistas técnicos antes de apresentar um projeto.

2. “Liste premissas antes de responder”

Isso força o modelo a explicitar hipóteses.

Exemplo:

“Liste as premissas que você está considerando antes de sugerir uma estratégia de precificação.”

Reduz ambiguidades e torna o raciocínio auditável.

Aplicação: ideal para decisões financeiras, expansão de mercado e planejamento estratégico.

3. “Compare cenários”

Exemplo:

“Compare três cenários: conservador, moderado e agressivo para lançamento desse produto.”

A resposta deixa de ser linear e passa a ser estratégica.

Aplicação: planejamento comercial e projeções.

4. “Aponte riscos ocultos”

Exemplo:

“Aponte riscos ocultos que podem comprometer esse plano.”

Esse comando revela fragilidades que normalmente passam despercebidas.

Aplicação: revisão de contratos, campanhas e decisões de investimento.

5. “Explique como se estivesse discordando”

Exemplo:

“Critique essa ideia como se você fosse um concorrente direto.”

A qualidade da análise sobe porque o modelo passa a tensionar o argumento.

6. “Estruture em tabela comparativa”

Executivos pensam em quadros, não em textos longos.

Exemplo:

“Organize a resposta em uma tabela com vantagens, desvantagens e impacto financeiro.”

Ganha clareza decisória imediata.

7. “Pergunte o que falta”

Exemplo:

“Quais informações adicionais você precisa para melhorar essa análise?”

Esse comando transforma o ChatGPT em consultor ativo.

