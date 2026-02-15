7 comandos pouco conhecidos que deixam o ChatGPT até 10x mais inteligente

The OpenAI logo appears on the screen of a smartphone placed on a surface reflecting a colorful abstract illustration. AI giant OpenAI acquires the startup Torch Health to accelerate the development of ChatGPT Health in Creteil, France, on January 16, 2026. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A maioria dos profissionais usa o ChatGPT como se fosse um mecanismo de busca sofisticado. Faz perguntas diretas e recebe respostas genéricas. O problema não está na ferramenta, mas na forma de pedir.
Há comandos simples, pouco explorados, que elevam drasticamente o nível das respostas. São ajustes técnicos que mudam profundidade, precisão e aplicabilidade.
A seguir, sete deles e como aplicá-los no trabalho.
Esse comando define contexto profissional.
Exemplo:
“Atue como um CFO de empresa listada na bolsa e analise esse plano de expansão.”
Resultado: a resposta ganha critérios financeiros, visão de risco e linguagem executiva.
Aplicação prática: use para simular visões de conselho, investidores ou especialistas técnicos antes de apresentar um projeto.
Isso força o modelo a explicitar hipóteses.
Exemplo:
“Liste as premissas que você está considerando antes de sugerir uma estratégia de precificação.”
Reduz ambiguidades e torna o raciocínio auditável.
Aplicação: ideal para decisões financeiras, expansão de mercado e planejamento estratégico.
Exemplo:
“Compare três cenários: conservador, moderado e agressivo para lançamento desse produto.”
A resposta deixa de ser linear e passa a ser estratégica.
Aplicação: planejamento comercial e projeções.
Exemplo:
“Aponte riscos ocultos que podem comprometer esse plano.”
Esse comando revela fragilidades que normalmente passam despercebidas.
Aplicação: revisão de contratos, campanhas e decisões de investimento.
Exemplo:
“Critique essa ideia como se você fosse um concorrente direto.”
A qualidade da análise sobe porque o modelo passa a tensionar o argumento.
Executivos pensam em quadros, não em textos longos.
Exemplo:
“Organize a resposta em uma tabela com vantagens, desvantagens e impacto financeiro.”
Ganha clareza decisória imediata.
Exemplo:
“Quais informações adicionais você precisa para melhorar essa análise?”
Esse comando transforma o ChatGPT em consultor ativo.
