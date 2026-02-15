Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

7 comandos pouco conhecidos que deixam o ChatGPT até 10x mais inteligente

Pequenos ajustes na forma de escrever um prompt podem transformar respostas superficiais em análises estratégicas aplicáveis no mundo corporativo

The OpenAI logo appears on the screen of a smartphone placed on a surface reflecting a colorful abstract illustration. AI giant OpenAI acquires the startup Torch Health to accelerate the development of ChatGPT Health in Creteil, France, on January 16, 2026. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

The OpenAI logo appears on the screen of a smartphone placed on a surface reflecting a colorful abstract illustration. AI giant OpenAI acquires the startup Torch Health to accelerate the development of ChatGPT Health in Creteil, France, on January 16, 2026. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05h00.

A maioria dos profissionais usa o ChatGPT como se fosse um mecanismo de busca sofisticado. Faz perguntas diretas e recebe respostas genéricas. O problema não está na ferramenta, mas na forma de pedir.

Há comandos simples, pouco explorados, que elevam drasticamente o nível das respostas. São ajustes técnicos que mudam profundidade, precisão e aplicabilidade.

A seguir, sete deles e como aplicá-los no trabalho.

1. “Atue como…”

Esse comando define contexto profissional.

Exemplo:

“Atue como um CFO de empresa listada na bolsa e analise esse plano de expansão.”

Resultado: a resposta ganha critérios financeiros, visão de risco e linguagem executiva.

Aplicação prática: use para simular visões de conselho, investidores ou especialistas técnicos antes de apresentar um projeto.

2. “Liste premissas antes de responder”

Isso força o modelo a explicitar hipóteses.

Exemplo:

“Liste as premissas que você está considerando antes de sugerir uma estratégia de precificação.”

Reduz ambiguidades e torna o raciocínio auditável.

Aplicação: ideal para decisões financeiras, expansão de mercado e planejamento estratégico.

3. “Compare cenários”

Exemplo:

“Compare três cenários: conservador, moderado e agressivo para lançamento desse produto.”

A resposta deixa de ser linear e passa a ser estratégica.

Aplicação: planejamento comercial e projeções.

4. “Aponte riscos ocultos”

Exemplo:

“Aponte riscos ocultos que podem comprometer esse plano.”

Esse comando revela fragilidades que normalmente passam despercebidas.

Aplicação: revisão de contratos, campanhas e decisões de investimento.

5. “Explique como se estivesse discordando”

Exemplo:

“Critique essa ideia como se você fosse um concorrente direto.”

A qualidade da análise sobe porque o modelo passa a tensionar o argumento.

6. “Estruture em tabela comparativa”

Executivos pensam em quadros, não em textos longos.

Exemplo:

“Organize a resposta em uma tabela com vantagens, desvantagens e impacto financeiro.”

Ganha clareza decisória imediata.

7. “Pergunte o que falta”

Exemplo:

“Quais informações adicionais você precisa para melhorar essa análise?”

Esse comando transforma o ChatGPT em consultor ativo.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IABranded Marketing
Próximo

Mais de Carreira

O truque simples com uma palavra que elimina respostas genéricas do ChatGPT

A habilidade número 1 procurada pelas empresas também é a mais difícil de encontrar, diz pesquisa

Raro e bem pago: veja quem é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

8 prompts do ChatGPT que os profissionais mais cobiçados do mercado estão usando

Mais na Exame

Carreira

O truque simples com uma palavra que elimina respostas genéricas do ChatGPT

Um conteúdo SBT News

EUA usaram IA em operação que capturou Nicolás Maduro, diz jornal

Um conteúdo SBT News

Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado, diz Flávio

Pop

Sem bloquinho? Veja o que assistir nos cinemas neste Carnaval