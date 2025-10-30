Quer trabalhar com fusões e aquisições? Administração pode ser o caminho

Fusões e aquisições (M&A) referem‑se a operações em que empresas se unem ou uma empresa compra outra, visando sinergia, expansão ou transformação estratégica. No Brasil, o volume de fusões e aquisições atingiu 1.582 operações em 2024, crescimento de 5 % sobre 2023. Esse cenário sinaliza demandas por profissionais que entendem finanças, estratégia corporativa e integração de negócios.

Para quem considera atuar em fusões e aquisições, a graduação em administração surge como uma base lógica. O curso prepara para análise financeira, estruturação de negócios, negociação e implementação de mudanças — competências centrais nesse tipo de operação.

Mesmo com flutuações no volume, as fusões e aquisições permanecem um dos vetores mais dinâmicos de transformação empresarial no Brasil.

De acordo com a KPMG, para o terceiro trimestre de 2024 foram concluídas 1.196 operações de fusões e aquisições no Brasil, sendo 355 delas no setor de tecnologia da informação. Esse dado mostra que o profissional interessado em atuar com M&A encontrará demanda especialmente se tiver habilidades em tecnologia, finanças e integração empresarial.

Essas tendências demonstram que o mercado não está apenas ativo — ele exige formação qualificada para enfrentar os desafios das fusões e aquisições, como a integração pós‑negócio.

A formação em administração é um dos caminhos mais completos para quem deseja atuar com fusões e aquisições. Veja como:

Visão integrada de negócios : no curso, o aluno estuda finanças, marketing, operações, recursos humanos e estratégia. Essa visão multidisciplinar permite entender as diversas facetas de uma fusão ou aquisição.

Capacidade analítica e de decisão : avaliar empresas‑alvo, estimar sinergias, construir projeções e tomar decisões informadas: são atividades típicas de quem trabalha com fusões e aquisições. A graduação em administração proporciona essa base.

Habilidade para negociação e integração : as fusões e aquisições dependem de negociação entre partes e, depois, da integração de culturas, sistemas e pessoas. Um administrador bem formado sabe lidar com esse tipo de desafio.

Adaptabilidade a novos cenários: o ambiente de M&A muda rapidamente — surgem novos modelos de negócio, fintechs, PE/VC, operações internacionais. O curso prepara para cargos que ainda nem existem, dentro do leque de fusões e aquisições.

Além disso, é possível aprender competências como estratégia, políticas organizacionais, inovação e gestão de riscos estão presentes no currículo. Esses são exatamente os elementos valorizados em transações de fusões e aquisições.

