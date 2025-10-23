Quer trabalhar com análise de mercado? Veja qual graduação mais ajuda

Trabalhar com análise de mercado deixou de ser uma função restrita a economistas e passou a ocupar espaço central nas decisões corporativas. Em um mundo movido por dados, as empresas precisam de profissionais capazes de transformar informações em estratégias reais.

Segundo um relatório da IDC Brasil, o mercado de inteligência e análise de dados deve movimentar mais de US$ 10,6 bilhões até 2026, impulsionando a demanda por especialistas que compreendam o comportamento do consumidor e saibam interpretar números com visão de negócios. Nesse contexto, a carreira em análise de mercado se consolida como uma das mais promissoras e bem remuneradas da atualidade.

O curso que mais prepara para trabalhar com análise de mercado

Entre as opções de graduação, o curso de administração se destaca como o mais completo para quem quer trabalhar com análise de mercado. Isso porque ele oferece uma base sólida em gestão, finanças, economia e estatística — conhecimentos essenciais para quem deseja interpretar tendências e auxiliar empresas em suas decisões estratégicas.

Durante a graduação, o aluno desenvolve competências que são fundamentais para uma carreira em análise de mercado, como a leitura de indicadores econômicos, o entendimento de métricas de desempenho, a formulação de estratégias e o uso de dados para prever cenários. Essa formação ampla e interdisciplinar permite que o futuro profissional atue em empresas de diversos setores, desde o varejo até o mercado financeiro e tecnológico.

De acordo com dados do INEP/MEC, administração segue entre os dez cursos mais procurados do país, com empregabilidade alta logo após a formatura. Isso reforça o papel da graduação como porta de entrada para quem sonha em trabalhar com análise de mercado.

Como a administração se conecta à carreira em análise de mercado?

Trabalhar com análise de mercado exige muito mais do que saber interpretar números. É preciso entender o contexto dos negócios, o comportamento dos consumidores e as forças que movimentam a economia. O curso de administração é o que mais fornece essa combinação de habilidades.

Os administradores que ingressam em carreiras de análise de mercado geralmente se destacam por sua visão sistêmica — a capacidade de conectar os dados de mercado com a realidade da empresa. Eles conseguem transformar relatórios e estatísticas em decisões estratégicas, algo indispensável em setores competitivos como o financeiro, o de bens de consumo e o tecnológico.

Um estudo da Robert Half (2025) aponta que funções relacionadas à carreira em análise de mercado cresceram 27% em contratações no último ano, com remunerações médias que variam entre R$ 7.000 e R$ 15.000, dependendo da senioridade e do porte da empresa.

Os profissionais mais disputados pelo mercado são aqueles que conseguem equilibrar raciocínio analítico e visão estratégica. Dominar ferramentas de análise de dados, compreender relatórios financeiros e ter noções de marketing e comportamento do consumidor são diferenciais valorizados.

Empresas de diferentes segmentos — de bancos a startups — buscam profissionais formados em administração que possam atuar em análise de mercado, inteligência competitiva e planejamento estratégico. Segundo o LinkedIn Economic Graph, as vagas com esses perfis cresceram 34% entre 2023 e 2024, especialmente em posições híbridas que unem marketing e análise de negócios.

No curso de administração, disciplinas como economia aplicada, estatística empresarial, pesquisa de mercado e planejamento estratégico preparam o aluno para trabalhar com análise de mercado de forma completa. Essa formação é fortalecida por conteúdos voltados à gestão de dados e transformação digital, essenciais em um ambiente empresarial cada vez mais tecnológico.

Além da teoria, muitas instituições adotam metodologias práticas baseadas em resolução de casos reais de mercado, estimulando o pensamento crítico e a tomada de decisão. O resultado é um profissional com sólida base de gestão e preparado para assumir funções estratégicas desde o início da carreira.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.