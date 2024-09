“Quer ser um bom líder? Então, seja um bom exemplo”, diz CEO da Dengo Chocolates

Quer ser um bom líder? Então, seja acima de tudo um bom exemplo.

Esse foi um dos conselhos que Tulio Landin, CEO da Dengo Chocolates, deu aos líderes de RH que participaram do clube CHRO nesta quarta-feira, 25, no BTG Advisors, em São Paulo.

O executivo foi o palestrante do 14º encontro que é realizado pela Exame especialmente para líderes de Recursos Humanos de diferentes companhias. Para ele, sua função diária como CEO é inspirar e incentivar a equipe a acreditar no propósito da empresa.

“Além de produzir um chocolate de qualidade, queremos gerar impacto positivo para os produtores e o meio ambiente. Tem muito a ver com o mundo que queremos deixar”, afirma.

Uma cultura formada por todos

Um mundo melhor, segundo Landin, tem relação com a diversidade, que precisa ser considerada dentro da empresa. Filho de um ex-bancário e de uma professora, Landin foi criado em condições simples no interior de São Paulo e mesmo vivendo com uma situação financeira difícil, ele se destacou nos estudos e conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola de Sorocaba, o que foi um ponto de virada em sua vida. Quando chegou o momento de decidir qual profissão seguir, mesmo sendo apaixonado por esporte, ele apostou no curso de administração.

Com especialidade em economia, passou pela área de consultoria e finanças de diferentes empresas como a PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, NBA, Track&Field e, mesmo sem entender do mercado de chocolates, aceitou ser co-CEO da Dengo Chocolates - sendo que se tornou o único CEO a partir deste mês.

“Mais do que vender chocolate, a Dengo é uma empresa comprometida em criar um mundo melhor. A cultura da empresa começa com a vontade de fazer o bem”, diz o CEO.

Dar oportunidades para diferentes perfis e realidades é uma das medidas que faz parte da cultura da Dengo, afirma o CEO.

“Temos que prestar atenção nas oportunidades e buscar incluir cada vez mais pessoas”, diz. “A diversidade é um tema que precisa de consistência e de ações concretas, e precisamos estar comprometidos em medir e promover um ambiente mais inclusivo.”

Esses foram alguns dos desafios debatidos no Clube CHRO, que é um espaço seguro e intimista para interação, troca, e está aberto à participação de novos membros.

