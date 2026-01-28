O que te faz levantar da cama? 5 formas de usar a gratidão para crescer nos negócios e na liderança

O que te faz levantar da cama todos os dias? Para Denise Woodard, fundadora da Partake Foods, essa pergunta é central.

Como empreendedora há mais de oito anos, ela já enfrentou desafios que vão desde estourar cartões de crédito para financiar o negócio até noites sem dormir se perguntando se estava pronta para o próximo salto.

Mas, em meio ao caos da rotina de fundadora, a gratidão é uma prática específica que se tornou seu ponto de equilíbrio.

Ao contrário do que se imagina, gratidão não é algo “espiritualizado” ou “desconectado” da realidade dura do empreendedorismo. Segundo Woodard, essa mentalidade foi fundamental para sua resiliência, clareza nas decisões e construção de cultura empresarial, pilares indispensáveis para qualquer profissional que deseja liderar com consistência e crescer de forma sustentável.

A seguir, ela compartilha cinco formas práticas de aplicar a gratidão no cotidiano pessoal e profissional. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. Comece com a gratidão pessoal

Nos momentos mais críticos da Partake, Woodard criou um ritual simples de registrar ao menos uma coisa pela qual era grata todos os dias. Às vezes era uma conquista importante da empresa, outras vezes apenas o riso da filha ou o primeiro café do dia.

Essa prática diária criou uma âncora emocional.

“A gratidão não apaga os desafios, mas equilibra a balança mental”, afirma.

Para empreendedores e profissionais em ambientes de alta pressão, essa clareza emocional pode ser o que separa a exaustão da execução consistente.

2. Leve a gratidão para a cultura da equipe

Woodard percebeu que seu próprio estado emocional influenciava diretamente o time. Por isso, passou a celebrar vitórias — grandes ou pequenas — como parte da cultura da empresa.

Reconhecimento se tornou parte do dia a dia.

“Mesmo não sendo natural para mim, fiz da celebração uma prioridade”, compartilha.

Na prática, isso fortaleceu o senso de pertencimento da equipe e impulsionou o desempenho coletivo. Para quem lidera, transformar gratidão em ação é um gesto de inteligência emocional e estratégia de cultura.

3. Agradeça em meio ao caos

A fundadora relata que um dos momentos mais impactantes foi quando aprendeu a agradecer durante os períodos difíceis, não apenas depois que tudo dava certo.

Essa inversão de lógica ensina que a gratidão pode ser uma ferramenta de perspectiva, capaz de reorientar o olhar mesmo nos cenários mais adversos.

4. Use a gratidão como base de decisões

Ao se deparar com grandes decisões, Woodard desenvolveu o hábito de se perguntar:

“O que essa escolha significa para quem me apoiou até aqui?”

Essa reflexão ajudava a tomar decisões mais conscientes, alinhadas com seus valores e com o impacto que desejava gerar. Gratidão, aqui, funciona como um filtro estratégico, algo que líderes em formação podem adotar desde cedo.

COMPREENDA OS SEGREDOS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO VALE DO SILÍCIO: transforme sua carreira agora ao se inscrever na masterclass gratuita do empreendedor de uma empresa de tecnologia e serviços de pagamento americana que foi modelo de negócios do Vale do Silício. Garanta sua vaga gratuitamente AQUI

5. Construa relações profissionais com base no reconhecimento

Clientes, fornecedores, investidores, parceiros: relações fortalecidas por gratidão são mais duradouras e confiáveis. Demonstrar apreço, seja por uma entrega pontual ou por uma ideia valiosa, ajuda a construir reputação e confiança no longo prazo.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!