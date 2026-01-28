Carreira

Crescimento estagnado? Essa líder virou o jogo ao assumir o protagonismo da própria imagem

Ao assumir o protagonismo da própria empresa, fundadora impulsiona resultados e mostra o valor da exposição intencional

Da Redação

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17h47.

Emily Hochman, fundadora da startup de nutrição Wellory, tinha feito “tudo certo”: lançou um bom produto, construiu uma operação sólida e mantinha o negócio rodando. Mas algo não avançava, nem o crescimento da empresa, nem o da sua carreira como líder.

Foi nesse momento que ela tomou a decisão que mudaria tudo: assumir o protagonismo público da própria trajetória. Ela passou a aparecer mais, a se posicionar nas redes, a compartilhar aprendizados e mostrar os bastidores do dia a dia como CEO. A consequência? Mais visibilidade, mais autoridade e mais resultados.

Essa mudança de atitude é um divisor de águas para profissionais que querem crescer. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas sua carreira não decola, talvez esteja faltando isso: aparecer, se posicionar, comunicar quem você é e aonde quer chegar. As informações são de Entrepreneur.

Crescer profissionalmente exige mais do que competência — exige visibilidade

Aos poucos, Emily percebeu que as pessoas não se conectam apenas com empresas ou cargos, elas se conectam com pessoas reais, que têm visão, coragem e voz ativa.

Ela não virou influencer, mas sim uma líder visível. Passou a ser associada à própria marca, foi chamada para entrevistas, painéis e eventos, e seu negócio começou a crescer junto com sua imagem.

Hoje, empresas e o mercado buscam profissionais com visão estratégica, capacidade de execução e presença ativa. Se você não se mostra, não é lembrado. Se não é lembrado, dificilmente será promovido, indicado ou reconhecido.

