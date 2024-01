Quer ser promovido em 2024? Descubra como a inteligência artificial pode ajudar

A rápida evolução da inteligência artificial tem gerado debates recorrentes sobre os seus impactos no mercado de trabalho. Há quem acredite que a tecnologia irá substituir o trabalho humano, porém, a linha de pensamento dos especialistas é outra: as pessoas não perderão seus empregos para a IA, mas sim para aqueles que souberem como utilizá-la.

Diante deste cenário, olhar para essa tecnologia como uma aliada e não como inimiga é o primeiro passo para fazer entregas mais eficientes, com melhor qualidade, se destacar dos demais profissionais e, consequentemente, crescer profissionalmente.

IA como aliada

A inteligência artificial veio para ficar. Dados da Bain & Company mostram que 85% das empresas já consideram que implementar a inteligência artificial é a prioridade para os próximos anos.

Um estudo da Universidade de Stanford e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) indica que a aplicação de sistemas de inteligência artificial generativa nas empresas pode aumentar em até 14% a produtividade dos trabalhadores.

Porém, os números também mostram que faltam profissionais no mercado. Um levantamento do Google for Startups estima que o Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. Ou seja, aqueles que se prepararem estarão em vantagem diante dos concorrentes.

Como a IA pode te ajudar a ser promovido

Receber uma promoção depende de critérios específicos de cada empresa, mas isso não quer dizer que você não possa fazer nada para aumentar as suas chances de se destacar. Nesse cenário, a inteligência artificial pode ser uma poderosa aliada.

Além de realizar cursos e especializações sobre o assunto para potencializar o seu currículo, Você pode usar ferramentas de IA, como o ChatGPT, para identificar as habilidades e competências necessárias para exercer o cargo pretendido. Confira algumas perguntas que você pode fazer para a ferramenta:

Quais habilidades técnicas e comportamentais são essenciais para o meu papel atual e para a promoção que busco? Como posso aprimorar minhas habilidades em [inserir habilidades específicas, por exemplo, análise de dados, programação, gestão de projetos] ? Quais habilidades interpessoais são valorizadas [inserir a área desejada]? Como posso melhorar minha capacidade de [inserir habilidades específicas, por exemplo, comunicação eficaz, trabalho em equipe, liderança] ? Existem ferramentas ou métodos específicos que posso adotar para melhorar [inserir área ou habilidade] ? Quais são as tendências emergentes em [inserir área] ?

Ter consciência dos passos que você pode dar é essencial para que o caminho fique mais claro. Além disso, é importante sinalizar o seu gestor sobre suas aspirações, assim as chances de seu nome ser lembrado em um momento decisivo podem aumentar.

