Carreira à prova de burnout? Conheça a profissão que está atraindo quem busca por boa saúde mental

O burnout tem se tornado cada vez mais relevante nas discussões sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Profissionais que por muito tempo tiveram de lidar com jornadas exaustivas, pressão por resultados e metas desafiadoras, agora, priorizam uma carreira na qual o equilíbrio entre sucesso profissional e boa saúde mental é uma possibilidade.

Segundo especialistas, essa é uma mudança de mentalidade do mercado de trabalho que veio para ficar – especialmente entre os profissionais da geração Z. E uma nova carreira desponta como a favorita dos profissionais que priorizam o bem-estar no trabalho.

Estamos falando do ESG, sigla para as práticas ambientais, sociais e de governança das empresas, que está expandindo seu campo de atuação nos últimos anos. Para ter ideia, essas três letras representam muito mais do que apenas diretrizes sustentáveis: hoje, é um segmento de trabalho bastante fértil e promissor para muitos profissionais.

Por que uma carreira em ESG é positiva para saúde mental?

São inúmeros os impactos positivos que uma carreira em ESG pode ter na saúde mental dos colaboradores, conforme alertam executivos do setor. Além da cultura inclusiva, empresas comprometidas com as diretrizes ESG oferecem políticas de bem-estar, programas de saúde física e mental e investem no desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário, por exemplo.

ESG pode trazer propósito para a sua carreira

Carreiras em ESG estão alinhadas com a promoção de práticas mais sustentáveis e adoção de iniciativas de responsabilidade social. Para muitos, trabalhar em áreas que têm impacto positivo na sociedade traz satisfação profissional e a sensação de propósito.

Segundo um estudo da startup Humanizadas, funcionários são mais felizes quando trabalham em empresas sustentáveis. A pesquisa mostra que 85% dos colaboradores de companhias ESG estão satisfeitos com suas posições e recomendam seus trabalhos atuais.

Nesse cenário, empresas com políticas ESG despontam como a favorita daqueles que buscam pelo propósito profissional, pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal e por um ambiente onde felicidade e saúde mental são prioridades.

A cultura de empresas ESG pode beneficiar sua saúde mental

Empresas que valorizam e promovem práticas sustentáveis e responsabilidade social muitas vezes também investem em uma cultura de apoio e bem-estar dos funcionários – esse é, inclusive, um dos pilares do ESG.

Programas específicos de bem-estar, por exemplo, costumam ser uma prática frequente em empresas orientadas pelo ESG. Isso pode incluir acesso a profissionais de saúde mental, programas de meditação e mindfulness e outras atividades que visam reduzir o estresse e ansiedade dos colaboradores – e, assim, ajudar na prevenção e gestão do burnout.

Além disso, essas companhias investem em políticas de conciliação entre trabalho e vida pessoal, como licença parental, férias flexíveis e horários de trabalho adaptáveis.

Por onde começar quando o assunto é carreira em ESG?

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME