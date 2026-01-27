Quer ser levado a sério no trabalho? Comece aderindo a essa estratégia

Saber se posicionar diante de lideranças desafiadoras é uma habilidade tão valiosa quanto pouco ensinada. Segundo Kyle Elliott, consultor de carreira especializado em profissionais de tecnologia, um dos erros mais comuns e perigosos cometidos por colaboradores ao lidar com chefes difíceis é desabafar diretamente com eles, ou ainda, gastar sessões de coaching apenas para reclamar.

Elliott atua desde 2017 como coach de carreira e atende executivos e funcionários de empresas de tecnologia do Vale do Silício. Sua experiência o leva a uma conclusão clara: falar demais, para a pessoa errada, no momento errado, pode arruinar sua reputação profissional.

Em um ambiente de alta performance, onde decisões são tomadas com base em percepções e confiança, saber se comunicar com assertividade e estratégia é um diferencial competitivo, especialmente para quem busca crescimento em áreas como gestão financeira e liderança. As informações foram retiradas do Business Insider.

O chefe não é seu terapeuta e nem seu confidente

Para Elliott, há uma linha tênue entre buscar alinhamento com a liderança e transformar o gestor em ouvinte de frustrações. “Seu chefe não é seu terapeuta”, afirma. “Você deve ir até ele com soluções, ou pelo menos com uma ideia clara de como ele pode ajudá-lo a melhorar a situação ou o relacionamento de trabalho.”

A recomendação vale especialmente para quem almeja promoções, mudanças de projeto ou mais autonomia na empresa. Mostrar-se centrado, analítico e focado em resolver problemas é o que constrói autoridade.

Do contrário, o risco é ser visto como alguém emocionalmente instável ou reativo, o que compromete a confiança da liderança.

Escolha o canal certo para o que precisa dizer

Em vez de transformar o chefe em ouvinte de reclamações, Elliott recomenda buscar apoio em amigos, mentores ou consultores experientes. Pessoas que podem ouvir sem julgar, mas que também têm distanciamento suficiente para propor soluções.

Caso seja necessário dar um retorno direto à liderança, a recomendação é marcar uma conversa individual, escolher um momento adequado e intercalar críticas com pontos positivos. A construção de um diálogo maduro, mesmo diante de um gestor difícil, é um sinal de maturidade profissional, e pode ser decisivo para virar o jogo.

