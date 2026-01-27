O princípio que transformou Oprah em uma líder mais estratégica, autêntica e influente

Em uma trajetória marcada por conquistas excepcionais, Oprah Winfrey afirma que uma das mudanças mais profundas na sua vida e na sua forma de liderar veio de um único livro. “The Seat of the Soul” (A Sede da Alma), de Gary Zukav, publicado em 1989, apresentou à empresária o conceito de que toda ação é motivada por uma intenção, e que essa intenção molda diretamente seus resultados.

Desde que leu a obra, Winfrey passou a basear suas decisões, tanto pessoais quanto profissionais, nesse princípio. “Essa ideia se tornou o número um que rege a minha vida”, disse em entrevista ao presidente do LinkedIn, Jeff Weiner.

O impacto foi tão forte que ela reformulou a forma como conduzia seu programa de TV, sua equipe e seus negócios. A partir dali, liderar com propósito deixou de ser uma filosofia abstrata, virou estratégia prática e central. As informações são da revista Inc.

Intenção antes da ação: a base da liderança consciente

Para Oprah, a leitura revelou algo incômodo: até então, suas decisões estavam, muitas vezes, enraizadas em um desejo de aprovação. “A intenção por trás de cada escolha que eu fazia era ser querida”, escreveu. Essa autoanálise provocou uma reviravolta. Ela passou a tomar decisões baseadas não em agradar, mas no que considerava verdadeiro, ético e relevante.

Essa mudança interna não ficou apenas no campo pessoal. Logo se tornou uma nova abordagem de liderança: mais consciente, mais estratégica, mais conectada com valores, algo que cada vez mais define os líderes de alta performance no mundo dos negócios.

Uma nova forma de liderar equipes e construir cultura

A transformação começou com uma reunião com sua equipe de produção. Oprah foi direta: “Vamos nos tornar um programa de televisão intencional.” A partir daquele momento, toda ideia deveria nascer de um propósito claro, e gerar um impacto positivo.

Essa nova diretriz exigia mais do que criatividade. Pedia coerência, alinhamento e verdade. Propostas com valores artificiais ou motivações vazias passaram a ser recusadas. O que guiava a aprovação de um projeto era simples: a intenção era autêntica? Havia verdade no que seria comunicado ao público?

Esse tipo de abordagem passou a influenciar a cultura organizacional do programa, criando um ambiente de trabalho mais alinhado, coeso e engajado, características que, hoje, são exigências para qualquer líder que busca atrair e reter os melhores talentos.

Liderança moderna exige clareza de propósito

Em uma era em que se fala tanto sobre propósito e cultura corporativa, o conceito de Oprah Winfrey entrega algo prático: a intenção é o ponto de partida de toda boa liderança. Não basta saber “o que” fazer, é preciso entender e comunicar “por que” se faz. Esse alinhamento entre valores e decisões é o que constrói lideranças inspiradoras, resilientes e capazes de gerar resultados sustentáveis.

Para quem ocupa ou almeja posições de comando, o recado é claro: liderar pessoas e empresas começa por liderar a si mesmo com consciência. Perguntas como “isso está alinhado aos meus princípios?”, “qual o impacto dessa decisão para além do lucro?” ou “essa escolha constrói ou apenas agrada?” se tornam guias práticos de gestão.

Antes de transformar uma empresa, transforme a si mesmo

Essa foi a frase que marcou a mudança de mentalidade de Oprah — e é um princípio fundamental para qualquer profissional em posição de liderança. Em vez de se adaptar a expectativas externas, ela passou a liderar com base no que acredita, construindo negócios e equipes com identidade clara e poder real de influência.

Na prática, isso significa:

Definir valores antes de definir metas;

Comunicar com autenticidade;

Criar um ambiente de trabalho baseado em propósito, não apenas em produtividade;

Tomar decisões estratégicas com base em impacto, e não apenas em retorno imediato.

