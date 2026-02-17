Carreira

Quer mais foco e clareza mental? Executivos trazem que o caminho começa fora do trabalho

5. Faça da atividade física uma prioridade (ThinkStock)

Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Você pode ser estratégico, focado e brilhante — mas sem resistência física e mental, a performance desaba. Para quem ocupa cargos de liderança ou vive sob pressão constante, condicionamento físico não é vaidade,  é infraestrutura de execução. 

Gina Mastantuono, presidente e CFO da ServiceNow, fala com autoridade que depois de desmaiar de exaustão anos atrás, ela entendeu que ignorar o próprio corpo coloca em risco não só a saúde, mas a capacidade de decidir, entregar e liderar. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Disciplina, clareza e resiliência: o que muda quando o corpo acompanha a mente

1. Resistência para dias longos

Executivos que treinam regularmente relatam melhor concentração, sono de qualidade e menor estresse. Gina, por exemplo, treina força, mobilidade e caminha 10 mil passos por dia — mesmo em dias de viagem. No fim de um dia com 12 reuniões, ela ainda está alerta.

2. Mais escuta e menos impulsividade

O treino ajuda a regular emoções e impulsos. Gina relata que, em reuniões de alta tensão, passou a ouvir mais e falar com mais clareza, simplesmente por estar mais centrada.

3. Capacidade de mudar de contexto sem perder o foco

Líderes mudam de tema o tempo inteiro. Quem treina desenvolve mais flexibilidade mental e memória operacional, conseguindo trocar de tarefa com menos “ruído interno” e mais presença.

4. Presença e confiança

O efeito mais visível do treino vai além da estética: fortalecer o corpo fortalece o comportamento. Segundo Gina, a segurança que ela ganha na academia é a mesma que leva para o palco ou sala de reunião.

Quando o líder cuida de si, a cultura muda

A alta performance não é apenas individual. Quando líderes priorizam bem-estar e autocuidado, as equipes se sentem autorizadas a fazer o mesmo. Segundo Gina, um colaborador chegou a mandar mensagem agradecendo pela inspiração de ter retomado seus treinos e atingido metas pessoais.

DO ESCRITÓRIO À LIDERANÇA: transforme esforço em resultado real. No curso Execução de Alta Performance, você aprenderá a executar com consistência, conquistar reconhecimento e abrir portas que muitos só alcançam após anos de experiência. As vagas são limitadas

A empresa dela criou até um evento anual interno, o WellFest, com foco em movimento, recuperação e saúde mental. E os números confirmam: cada dólar investido em bem-estar retorna três vezes em produtividade, e evita custos altíssimos com absenteísmo e burnout.

