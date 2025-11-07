Quer falar bem? Kamala Harris ensina como em menos de 1 minuto e com duas perguntas

Em um mercado onde a clareza e a persuasão definem o sucesso profissional, saber se comunicar com impacto é uma habilidade essencial, especialmente para jovens talentos e futuros líderes.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, deu um exemplo prático de como fazer isso com maestria em apenas 49 segundos.

Durante uma conversa informal com alunas do ensino fundamental, Harris respondeu a uma pergunta simples: “Como você é tão boa em oratória?” Sua resposta traz uma das lições mais diretas e poderosas sobre comunicação assertiva: “Quando você for falar, lembre-se: não se trata de você.” As informações foram retiradas de Inc.

As duas perguntas que mudam sua comunicação

Com base na fala de Harris, a autora Minda Zetlin resume a técnica em duas perguntas que todo profissional deve se fazer antes de falar:

O que eu sei que meu público precisa absolutamente saber? Qual é a melhor forma de apresentar isso para gerar compreensão e ação?

Essas perguntas ajudam a eliminar discursos vazios, evitam rodeios e levam a um conteúdo objetivo, direcionado e com apelo real. Não importa se o seu público são investidores, gestores, colegas ou clientes, se você entregar o que eles precisam ouvir, do jeito certo, você será lembrado.

Clareza gera ação — e ação é o que move resultados

Um dos maiores erros na comunicação corporativa é acreditar que o simples ato de falar basta para ser compreendido. Profissionais de alta performance sabem que a verdadeira influência está em fazer com que o outro queira agir depois do que foi dito.

Por isso, Harris propõe que você pense não apenas no conteúdo, mas também na forma como apresenta suas ideias. Um exemplo citado na matéria é ilustrativo: não adianta dizer, de forma técnica, que o navio bateu em um iceberg às 23h40 e comprometeu os compartimentos.

A comunicação assertiva é uma vantagem competitiva

No ambiente profissional, quem sabe se expressar com clareza e segurança sai na frente. Comunicar-se bem não é um dom, é uma competência que pode (e deve) ser desenvolvida e começa com uma mudança de mentalidade: é sobre o outro, não sobre você.

Essa abordagem não vale só para grandes discursos ou apresentações. Ela se aplica no e-mail que você escreve, na sugestão que dá durante a reunião, na conversa com seu líder, no feedback para a equipe. Toda interação é uma chance de mostrar clareza, empatia e foco no que realmente importa.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

