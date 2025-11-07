Quer falar bem? Kamala Harris ensina como em menos de 1 minuto e com duas perguntas

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - NOVEMBER 05: Democratic presidential nominee, U.S. Vice President Kamala Harris speaks during the closing rally of her campaign at the base of the iconic "Rocky Steps" at the Philadelphia Museum of Art on November 05, 2024 in Philadelphia, Pennsylvania. On the eve of one of the tightest presidential elections in modern U.S. history, Democratic presidential nominee, U.S. Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump are campaigning in key battleground states, with Harris campaigning across Pennsylvania and Trump campaigning in North Carolina, Pennsylvania and Michigan. (Kent Nishimura/Getty Images) (Photo by Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h05.
Em um mercado onde a clareza e a persuasão definem o sucesso profissional, saber se comunicar com impacto é uma habilidade essencial, especialmente para jovens talentos e futuros líderes.
A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, deu um exemplo prático de como fazer isso com maestria em apenas 49 segundos.
Durante uma conversa informal com alunas do ensino fundamental, Harris respondeu a uma pergunta simples: “Como você é tão boa em oratória?” Sua resposta traz uma das lições mais diretas e poderosas sobre comunicação assertiva: “Quando você for falar, lembre-se: não se trata de você.” As informações foram retiradas de Inc.
Com base na fala de Harris, a autora Minda Zetlin resume a técnica em duas perguntas que todo profissional deve se fazer antes de falar:
Essas perguntas ajudam a eliminar discursos vazios, evitam rodeios e levam a um conteúdo objetivo, direcionado e com apelo real. Não importa se o seu público são investidores, gestores, colegas ou clientes, se você entregar o que eles precisam ouvir, do jeito certo, você será lembrado.
Um dos maiores erros na comunicação corporativa é acreditar que o simples ato de falar basta para ser compreendido. Profissionais de alta performance sabem que a verdadeira influência está em fazer com que o outro queira agir depois do que foi dito.
Por isso, Harris propõe que você pense não apenas no conteúdo, mas também na forma como apresenta suas ideias. Um exemplo citado na matéria é ilustrativo: não adianta dizer, de forma técnica, que o navio bateu em um iceberg às 23h40 e comprometeu os compartimentos.
No ambiente profissional, quem sabe se expressar com clareza e segurança sai na frente. Comunicar-se bem não é um dom, é uma competência que pode (e deve) ser desenvolvida e começa com uma mudança de mentalidade: é sobre o outro, não sobre você.
Essa abordagem não vale só para grandes discursos ou apresentações. Ela se aplica no e-mail que você escreve, na sugestão que dá durante a reunião, na conversa com seu líder, no feedback para a equipe. Toda interação é uma chance de mostrar clareza, empatia e foco no que realmente importa.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
