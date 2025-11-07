‘Sucesso não é uma linha de chegada’: como ela saiu da periferia e chegou à liderança na Nestlé

A história de Emmely Marques começa nas vielas de uma comunidade em Recife (PE) e ganha novos contornos em São Paulo, onde hoje ela atua como coordenadora de diversidade na Nestlé Brasil.

De lá até aqui, o caminho foi pavimentado por estudo, coragem e propósito. Primeira da família a cursar o ensino superior, Emmely sempre soube que precisaria criar suas próprias oportunidades, e foi justamente essa inquietação que a levou, ainda na graduação em Administração pela Universidade de Pernambuco, a conhecer o Na Prática.

“Eu queria diferenciar meu currículo, não queria ter um histórico comum. O Na Prática entrou na minha vida para me desenvolver e abrir portas que eu nem sabia que existiam”, conta.

Em 2014, ela co-fundou uma liga universitária em parceria com o programa, mergulhando em atividades de voluntariado e liderança. Foi o início de uma jornada que uniu educação, impacto social e autodesenvolvimento — três pilares que moldariam toda a sua trajetória profissional.

O salto que virou legado

Foi no curso Execução de Alta Performance, um dos programas mais transformadores do Na Prática, que Emmely deu o que ela chama de “seu primeiro salto real”.

Em 2016, o projeto prático do curso — o Salto — a levou a criar a página Muito Além do Rosa, voltada à discussão sobre empoderamento feminino e presença de mulheres no mercado de trabalho.

O que começou como uma iniciativa simples no Facebook logo ganhou corpo e quase foi acelerado pelo Porto Digital, polo de inovação em Recife.

"Eu sempre acreditei que o protagonismo e a inquietação que o Na Prática desperta são o que movem a gente. Foi ali que aprendi a tirar uma ideia do papel" Emmely Marques, coordenadora de diversidade na Nestlé Brasil

Aquela experiência plantou a semente de algo maior. Anos depois, Emmely faria da diversidade e inclusão não só sua pauta pessoal, mas sua carreira.

Da estudante tímida à líder de redes

Nem sempre foi fácil. Emmely admite que, no começo, era tímida e insegura. “O Na Prática me fez perder o medo de falar com pessoas que eu não conhecia. Eu precisava me abrir, trocar, compartilhar ideias, e isso me tirou totalmente da zona de conforto”, lembra.

A metodologia dos cursos, com momentos intensos de networking, feedbacks constantes e desafios práticos, ajudou a desenvolver sua autoconfiança.

Com isso, ela se tornou líder do núcleo do Na Prática em Recife, coordenando uma rede com mais de 100 voluntários. “Eu aprendi a me comunicar, a engajar pessoas, a pensar como gestora antes mesmo de ter um cargo de liderança”, afirma.

Hoje, ao liderar projetos na Nestlé voltados à empregabilidade e capacitação de jovens brasileiros, ela reconhece o quanto essa vivência moldou sua visão sobre gestão e impacto.

Liderar a si mesma antes de liderar os outros

Emmely gosta de dizer que aprendeu a ser líder muito antes de ter um time. Para ela, a maior lição dos cursos do Na Prática é o conceito de “liderança de si mesmo”, uma habilidade de direcionar o próprio desenvolvimento, manter disciplina e agir com propósito.

“Eu entendi que a liderança começa comigo. É meu comprometimento, minha produtividade, meu protagonismo. Isso ninguém pode me dar”, explica.

Outro ponto que ela carrega até hoje é o rigor metodológico dos programas. “Nada é aleatório. Tudo tem base em pesquisa, referências de Harvard, Stanford, MIT. Essa profundidade acadêmica me fez querer estudar mais e aplicar o mesmo nível de excelência no meu trabalho”, diz.

Esses aprendizados, somados à vivência prática, se tornaram o alicerce da profissional que ela é hoje — uma mulher negra do Nordeste que ocupa uma posição estratégica em uma das maiores multinacionais do mundo.

O sucesso como jornada, não destino

Ao olhar para trás, Emmely fala com orgulho e realismo. “Eu não acho que sucesso é uma linha de chegada. É uma jornada com altos e baixos, com picos e vales”, reflete.

Ela define o sucesso atual como a possibilidade de devolver à sociedade o que recebeu.

"Meu compromisso é com os jovens que vêm de histórias parecidas com a minha — pessoas negras, de escola pública, do Nordeste. Quero que vejam que é difícil, mas não impossível" Emmely Marques, coordenadora de diversidade na Nestlé Brasil

Hoje, com inglês avançado e espanhol, Emmely vem construindo uma carreira consolidada em gestão de pessoas e ela continua sendo voluntária nos cursos do Na Prática, inclusive no Execução de Alta Performance, agora do outro lado da sala. “Eu quero ser a pessoa que inspira, como tantas me inspiraram um dia”, ela comenta com orgulho.

Transformar inquietude em movimento

Histórias como a de Emmely mostram que alta performance não é sobre perfeição, e sim sobre ação com propósito. É sobre transformar curiosidade em aprendizado, medo em coragem e oportunidade em legado.

