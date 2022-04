Quer estudar fora? Maior programa de bolsas do Brasil aceita inscrições

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

As inscrições para a 31ª edição do Líderes Estudar 2022, maior programa de bolsas de estudo do Brasil, foram prorrogadas.

Organizado pela Fundação Estudar, o objetivo da iniciativa é apoiar, reunir e desenvolver jovens de todo o país que desejam gerar transformações positivas no Brasil nos mais diversos setores. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril.

Além das bolsas de estudo, que podem chegar a 95% dos custos da formação em universidades brasileiras e internacionais, os benefícios do programa incluem mentoria, networking e acesso a uma rede de líderes.

Sobre o Programa Líderes Estudar Nos últimos 30 anos, o programa já formou mais de 760 líderes no Brasil que hoje são referências em áreas, como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina. “Damos todo o suporte necessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar. Além das bolsas de estudo, os selecionados entram para uma rede de líderes transformadores que auxiliam para que “outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar o mundo ao seu redor”. Entre os principais benefícios do programa, estão: Bolsa de estudos;

Acesso à Comunidade de Líderes Estudar;

Mentorias;

Eventos exclusivos de conexão, networking, desenvolvimento e inspiração. Principais dúvidas sobre o Programa Líderes Estudar 2022 A seguir, respondemos as principais perguntas enviadas pelos nossos leitores através dos canais do Estudar Fora. 1. Qual é o prazo para a realização das inscrições? As inscrições para o programa devem ser feitas através do link (disponível aqui) até o dia 5 de abril de 2022. 2. As etapas das inscrições são eliminatórias? Sim. O processo de seleção para o programa conta com 4 etapas consecutivas e eliminatórias. São Elas: Inscrição : testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo;



Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário;



Painel com líderes Estudar (a definir se será online ou presencial em São Paulo);



Painel final (a definir se será online ou presencial em São Paulo). 3. Qual a diferença entre o programa de líderes e o fellowship Tech? Os dois programas são bem parecidos, tanto em relação aos benefícios dos bolsistas quanto ao processo seletivo. Entretanto, o Programa Líderes Estudar é voltado para estudantes de todas as áreas, enquanto o Fellowship Tech é apenas para estudantes de tecnologia/computação. Além disso, em relação ao processo seletivo, o Líderes Estudar prioriza bolsistas que tenham um objetivo de geração de impacto bem definido, competências interpessoais e técnicas fora da curva, já o Fellowship Tech foca em conquistas e habilidades dos candidatos na área de tecnologia. Neste link (disponível aqui), você encontra mais informações sobre o Fellowship Tech. Neste momento, as inscrições para a próxima edição do programa ainda não estão abertas. 4. Quem já se inscreveu para o programa mas não conseguiu a bolsa, pode tentar novamente? Sim. O candidato que tem conclusão do curso prevista a partir de dezembro de 2022 pode se inscrever, independente de já ter tentado o processo anteriormente. 5. Para se inscrever é necessário pagar alguma taxa? Sim. O valor da taxa de inscrição é de 75 reais para os programas de graduação e 150 reais para os programas de pós-graduação. Os candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa de participação podem fazer o pedido de isenção através do link (disponível aqui) durante o processo de inscrição. Todos os pedidos passam por um cuidadoso processo de avaliação. 6. Quando saem os resultados? A aprovação dos Líderes Estudar 2022 está prevista para junho de 2022. Todas as comunicações acerca do processo via e-mail, serão realizadas pela Fundação Estudar, a partir do endereço de e-mail que você cadastrar na inscrição. 7. Quais são os critérios/ pré-requisitos para participar? Para se inscrever na edição de 2022, é necessário*: Ser natural do Brasil;

Ter entre 16 e 34 anos;

Comprovar excelência acadêmica;

Estar participando de processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior, em uma das quatro categorias de bolsas:

– Graduação completa no Brasil;

– Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio);

– Graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior. *Além disso, na edição de 2022, serão levadas em consideração questões, como diversidade, trajetórias de vida e potenciais diferentes entre os novos líderes. Conheça alguns líderes selecionados na última edição do programa, realizada em 2021: Sobre a Fundação Estudar A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. Em 2021, a organização completou 30 anos e realizou uma série de eventos de comemoração que incluíram aulas com professores de Harvard, Oxford e Stanford. Veja também Carreira Para formar e contratar ‘devs’, Carrefour oferece 7.500 bolsas de estudo

Carreira Alemanha, Itália e China: veja as melhores bolsas de estudo de março "Inscrições prorrogadas para bolsas de até 95% nas melhores universidades do mundo" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

