Quer empreender? Primeiro, aprenda a administrar

Nos últimos anos, o número de novos empreendedores no Brasil explodiu. Segundo dados do Sebrae de 2024, o país ultrapassou a marca de 11,5 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) — um recorde histórico. No entanto, o mesmo levantamento revela um dado preocupante: 29% das microempresas fecham após cinco anos. Entre as causas? Falta de preparo para aprender a administrar.

Empreender é mais do que ter uma boa ideia. É saber planejar, gerir e crescer — e isso começa com conhecimento em administração, área que forma os profissionais capazes de transformar visões em resultados concretos.

Abrir um negócio exige mais do que coragem. Requer planejamento financeiro, visão estratégica e gestão de pessoas. Esses pilares, ensinados em cursos de Administração, são o alicerce de empresas que sobrevivem e prosperam.

Isso porque aprender a administrar não se resume a controlar planilhas — é entender o funcionamento completo de uma organização, da análise de mercado à tomada de decisão.

Empreendedores que dominam os princípios administrativos conseguem planejar o fluxo de caixa, mapear riscos e definir metas realistas, evitando erros comuns entre iniciantes.

Aprender a administrar é um processo que combina teoria e prática. Um bom curso de Administração ensina o que realmente importa para o sucesso de um negócio:

Gestão financeira: saber analisar custos, definir preços e manter a rentabilidade.

Planejamento estratégico: identificar oportunidades e traçar metas de longo prazo.

Gestão de pessoas: liderar equipes, motivar colaboradores e criar uma cultura de resultados.

Marketing e comportamento do consumidor: entender o público e posicionar o produto de forma competitiva.

Tomada de decisão com base em dados: transformar informações em ações assertivas.

Essas habilidades são essenciais não apenas para quem quer empreender, mas também para quem deseja crescer dentro de organizações. Afinal, o “olhar de dono” — tão valorizado no mercado — nasce da capacidade de administrar com visão ampla.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que seis em cada dez empresas fecham em até cinco anos. Entre as causas mais estão falta de planejamento, precificação incorreta e má gestão de fluxo de caixa — erros que poderiam ser evitados com formação sólida em administração.

Quem decide aprender a administrar antes de empreender desenvolve uma mentalidade analítica, compreendendo que crescimento sustentável exige controle e estratégia. Mais do que abrir um CNPJ, é sobre estruturar um negócio com base em dados e indicadores de desempenho.

Além disso, entender fundamentos como logística, compliance e inovação ajuda a evitar armadilhas comuns, como endividamento e perda de competitividade.

Diversos nomes do empreendedorismo nacional e internacional apontam a formação em gestão como um divisor de águas em suas trajetórias. Mesmo fundadores de startups digitais, que começaram com ideias disruptivas, buscaram conhecimento para aprender a administrar à medida que suas empresas cresceram.

A formação em administração ensina a enxergar o negócio de forma estratégica e sistêmica, capacitando futuros empreendedores a dominar cada etapa do processo empresarial — desde a concepção até a expansão.

Durante o curso, o estudante aprende a analisar cenários econômicos, gerenciar recursos, avaliar riscos e tomar decisões embasadas em dados. Além disso, desenvolve soft skills fundamentais, como liderança, resiliência e pensamento crítico.

Mais do que transmitir conteúdo técnico, a graduação forma tomadores de decisão — profissionais capazes de transformar teoria em prática, planejamento em lucro e propósito em estratégia.

Em um mercado em que as startups surgem e desaparecem rapidamente, saber aprender a administrar é o que garante longevidade e crescimento sustentável. O empreendedor moderno precisa dominar tanto os números quanto as pessoas, tanto os processos quanto a inovação.

Isso reforça que empreender sem aprender a administrar é como dirigir sem conhecer o caminho — você pode até sair do lugar, mas dificilmente chegará longe.

