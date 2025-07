60% das empresas fecham em 5 anos — as que resistem apostam nesta estratégia

O que aconteceria se, de uma hora para a outra, as receitas de uma empresa caíssem drasticamente? Ou se os custos operacionais aumentassem 20% de um mês para o outro?

Sem preparo, impactos como esses podem comprometer operações e ameaçar a continuidade do negócio.

Não à toa, seis a cada dez empresas que nascem no Brasil não conseguem sobreviver após cinco anos, de acordo com o IBGE.

Conheça a regra dos 90 dias

Para enfrentar esse cenário, a solução está em manter uma reserva de fluxo de caixa suficiente para cobrir 90 dias de operação.

É isso o que afirma um estudo da Universidade de Colúmbia divulgado pela Entrepreneur.

A pesquisa, realizada em março de 2020 com mais de 5,8 mil empresas, mostrou que 43% delas fecharam temporariamente em poucas semanas. A maioria tinha menos de um mês de reserva.

Por isso, uma reserva financeira de três meses é um diferencial competitivo para empresas que desejam não apenas sobreviver, mas crescer de forma sustentada.

Especialistas dizem que ter liquidez suficiente para atravessar crises pontuais permite que as decisões sejam tomadas com calma e estratégia – e não com base no desespero.

Como construir a reserva?

Conforme a empresa cresce e seus custos aumentam, a reserva também precisa acompanhar esse ritmo. Um negócio que antes gastava US$ 10 mil por mês e agora consome US$ 30 mil não pode manter o mesmo valor de reserva.

A conta é: multiplica-se o custo mensal por três para saber o valor ideal de segurança.

Ferramentas simples, como planilhas ou aplicativos de gestão financeira, podem ser grandes aliadas para monitorar despesas e revisar metas de reserva.

Muitos empreendedores estabelecem uma meta de poupar um percentual fixo dos lucros mensais para alimentar esse fundo. Trata-se de disciplina financeira aplicada à estratégia corporativa.

Flexibilidade para crescer

Um dos principais ganhos é a autonomia nas decisões. Com dinheiro em caixa, o negócio não precisa recorrer a linhas de crédito emergenciais com juros altos nem cortar verbas essenciais como marketing ou capital humano.

Além disso, a flexibilidade financeira permite aproveitar oportunidades de crescimento que surgem de forma inesperada, como aquisições, expansão de mercado ou negociação com fornecedores.

Manter uma reserva também reforça a reputação da empresa diante de parceiros estratégicos.

A confiabilidade em honrar compromissos com fornecedores e colaboradores fortalece a imagem institucional e pode ser decisiva em momentos de negociação ou captação de recursos.

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

