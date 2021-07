Quer empreender? Bezos revela seu melhor conselho para quem vai começar

O caminho para quem quer empreender é desafiador. Criar um negócio do zero, conseguir alcançar resultados e ter sucesso é o sonho de todo empreendedor. Para isso, seguir exemplos e conselhos de quem teve sucesso é um bom caminho. Jeff Bezos, bilionário e fundador da Amazon, revelou o seu melhor conselho para quem quer começar o seu próprio negócio.

Bezos fundou a Amazon em 1994 com apenas 10 funcionários. Agora, a empresa é uma das maiores empregadoras do mundo, com um quadro de funcionários de 1,3 milhão de trabalhadores em tempo integral e parcial.

Em 2019, na conferência Re: Mars da Amazon em Las Vegas, Bezos foi questionado sobre qual conselho daria para quem quer começar a empreender.

O bilionário aconselhou que para empreender é preciso assumir riscos. "Você tem que estar disposto a correr riscos. Se você tem uma ideia de negócio sem risco, provavelmente ela já está sendo feita. É preciso ter algo que pode não funcionar. Será, de muitas maneiras, um experimento", revelou.

Segundo Bezos, muitos dessas experiências vão falhar, mas "grandes fracassos" são uma parte necessária da jornada para o sucesso. "Precisamos de grandes falhas para nos movimentar. Se não o fizermos, não estaremos balançando o suficiente. Você realmente deveria estar balançando forte e irá falhar, mas tudo bem."

Além de correr riscos e fracassar, para o bilionário é preciso que os empresários sejam apaixonados pelo seu negócio e "obcecados pelo cliente" para conseguir alcançar o sucesso.

Na época que Bezos deu esse valioso conselho, a Amazon era uma das empresas mais lucrativas do mundo, com um valor de mercado de quase US$ 860 bilhões. Dois anos depois, o valor da gigante do comércio eletrônico mais do que dobrou quando o fundador da Amazon anunciou que deixará o cargo de CEO em 5 de julho - a mesma data em que a empresa foi criada.

Bezos passará o posto de CEO para Andy Jassy, um executivo que está na empresa desde 1997, para se concentrar em "novos produtos e iniciativas iniciais".

O CEO é conhecido por suas ideias de negócios de ponta, desde o uso de sistemas alimentados por IA para monitorar os funcionários da Amazon até a criação da Blue Origin, uma das primeiras empresas de turismo espacial do mundo.

