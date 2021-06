Jeff Bezos irá ao espaço em foguete projetado por sua empresa Blue Origin

O bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse nesta segunda-feira que ele e seu irmão Mark farão o primeiro voo espacial tripulado de sua empresa de foguetes Blue Origin.

"Desde os cinco anos de idade, sonho em viajar para o espaço. No dia 20 de julho, farei essa viagem com meu irmão", disse Bezos em um post no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Bezos, que deixaria o cargo de presidente-executivo da Amazon em 5 de julho, se juntará ao vencedor de um leilão por um assento no primeiro voo espacial da Blue Origin no mesmo mês.

Bezos e seu colega bilionário Elon Musk têm investido pesadamente em seus foguetes, mas a Blue Origin e a SpaceX de Musk até agora só enviaram satélites para clientes em órbita.

A Blue Origin fechou a primeira rodada do leilão no mês passado e disse que recebeu mais de 5.200 ofertas de 136 países, sem divulgar o lance mais alto da rodada.

Na segunda rodada do leilão, em andamento, o lance mais alto até o momento foi de 2,8 milhões de dólares, de acordo com o site da Blue Origin.

A Blue Origin tem como meta o dia 20 de julho para sua primeira viagem turística suborbital em sua espaçonave, um momento marcante em uma competição para inaugurar uma nova era de viagens espaciais comerciais privadas.

O combo foguete e cápsula New Shepard foi projetado para voar de forma autônoma com seis passageiros mais de 62 milhas (100 km) acima da Terra para o espaço suborbital, alto o suficiente para experimentar alguns minutos de ausência de gravidade e ver a curvatura do planeta antes da cápsula pressurizada retorna à terra com paraquedas.

A cápsula possui seis janelas de observação que, segundo a Blue Origin, são quase três vezes mais altas do que as de um Boeing 747 e as maiores já usadas no espaço.