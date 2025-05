Quer destravar o poder da IA no trabalho? A chave é focar em uma coisa — saiba o que

Em meio ao rápido crescimento da inteligência artificial generativa no ambiente corporativo, o investimento privado em GenIA atingiu US$ 33,9 bilhões em 2024, um aumento de 18,7% em relação a 2023 e 8,5 vezes maior que os níveis de 2022, segundo AI Index Report 2025.

Mas apesar do foco inicial de muitas empresas na redução de custos e ganho de eficiência, para extrair o verdadeiro valor da IA, é preciso colocar os trabalhadores no centro da estratégia. E isso começa por uma decisão fundamental — investir nas pessoas.

O impacto direto na carreira

Aqueles que já adotam a tecnologia relatam não só aumento de eficiência, mas também maior interesse pelas atividades, com menos tarefas repetitivas e mais espaço para iniciativas estratégicas e criativas.

O avanço da IA não será feito apenas com algoritmos potentes, mas com profissionais preparados para utilizá-los com responsabilidade, visão crítica e criatividade.

O valor das habilidades humanas

O futuro não é sobre substituição, mas sobre colaboração.

Pesquisadores da Harvard Business School destacam que a IA pode ampliar o desempenho e a conectividade entre equipes, mas são os humanos que continuarão responsáveis por supervisionar, interpretar e tomar decisões críticas em contextos complexos.

Especialmente em tarefas como contratação, gestão de times e construção de relacionamentos, o fator humano segue sendo insubstituível.

Neste novo cenário, profissionais com habilidades interpessoais, pensamento crítico e liderança são ainda mais valorizados.

As empresas que compreendem isso estão redesenhando funções para liberar o potencial tanto da IA quanto de seus colaboradores, criando oportunidades de crescimento, aprendizado e inovação compartilhada.

A hora de agir e dominar a inteligência artificial

