O CEO de 33 anos que divide a vida entre Dubai e os EUA — e vai faturar US$ 400 mil este ano

Crescer próximo ao Lago Michigan fez da água um ambiente natural para Fares Ksebati, filho de imigrantes sírios nascido em Detroit, que aprendeu a nadar aos cinco anos e nunca mais saiu da piscina. O que começou como uma paixão infantil tornou-se o alicerce de um negócio global e lucrativo.

Em 2015, após anos como nadador competitivo e treinador, Ksebati percebeu a ausência de soluções personalizadas para quem precisava manter a forma durante viagens. A demanda veio de uma cliente que desejava planos de treino adaptáveis a piscinas de hotel. A sugestão foi o estopim para o nascimento do MySwimPro, aplicativo que oferece treinos de natação sob medida.

O produto não apenas preencheu uma lacuna no mercado — também abriu caminho para uma carreira sólida e uma marca global. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Foi preciso esta habilidade para ele chegar ao sucesso

A trajetória de Ksebati ilustra como o domínio de conceitos financeiros, mesmo fora do setor tradicional, pode redefinir o destino de um negócio.

Em 2024, a MySwimPro registrou US$ 2,5 milhões em receita bruta, com assinaturas, treinos premium e retiros de natação organizados em destinos como Egito, Turquia e Tailândia.

Como CEO, ele espera receber cerca de US$ 400 mil em 2025, combinando salário base, bônus e ganhos adicionais com livros e acordos com marcas.

Ele tem mais de US$ 870 mil investidos

Além da empresa, a vida pessoal de Ksebati também reflete sua disciplina com o dinheiro. Morando parte do tempo em Dubai, ele comprou em fevereiro de 2025 um apartamento no valor de US$ 354 mil, o que reduziu suas despesas mensais com moradia. Antes, gastava até US$ 4.000 com aluguéis temporários; agora, paga US$ 1.750 por mês.

Em março de 2025, ele direcionou mais de US$ 17 mil para poupança e investimentos — quase a metade de seus gastos no mês. Com mais de US$ 870 mil investidos e um portfólio de ações e fundos robusto, ele construiu sua estabilidade com estudo e estratégia.

Domine essa habilidade e saia na frente

Para os profissionais em qualquer setor, a história de Ksebati lança luz sobre a importância de saber gerir dinheiro, avaliar riscos, adaptar modelos de negócio e usar dados para tomar decisões assertivas.

Seu olhar empreendedor o leva a dividir o tempo entre Detroit e Dubai e planejar a expansão do seu portfólio imobiliário internacional. Ao mesmo tempo, mantém os pés no chão: “Vivo de forma relativamente frugal, considerando a renda que tenho”, afirma.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

