Seis comportamentos que podem revelar baixa inteligência emocional no trabalho

Conhecimento técnico pode abrir portas, mas a forma como alguém reage a críticas, administra estresse e se relaciona com outras pessoas também pesa na construção de uma carreira. Alguns comportamentos cotidianos podem indicar dificuldades de inteligência emocional — não como diagnóstico definitivo, mas como sinais de que determinadas competências precisam ser desenvolvidas.

A discussão ganha relevância profissional porque inteligência emocional aparece associada a diferentes resultados de carreira. Uma meta-análise com 150 amostras independentes e 50.894 participantes encontrou relações significativas com fatores como adaptabilidade, confiança para tomar decisões profissionais, satisfação com a carreira e salário.

No dia a dia, seis comportamentos merecem atenção.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. Ter dificuldade para perceber o impacto sobre os outros

Pouca empatia aparece entre os primeiros sinais. Na prática profissional, isso pode surgir quando alguém ignora o efeito de uma decisão sobre colegas, interrompe constantemente ou trata toda discordância como resistência.

Essa habilidade faz diferença em projetos coletivos, negociações e liderança porque decisões raramente afetam apenas quem as toma.

2. Acumular conflitos sem conseguir sustentar relações profissionais

A dificuldade em manter relacionamentos é um possível sinal de baixa inteligência emocional.

No trabalho, isso não precisa significar romper amizades. Pode aparecer como uma sequência de atritos com gestores, colegas ou equipes diferentes.

Se todas as relações profissionais terminam em conflito, talvez o problema não esteja apenas nas outras pessoas.

Vale observar alguns padrões: você costuma interpretar discordâncias como ataques? Guarda ressentimentos sem conversar? Tem dificuldade para pedir desculpas? Evita pessoas depois de uma situação desconfortável?

Essas perguntas ajudam a identificar comportamentos que podem estar se repetindo.

3. Reagir a críticas como se fossem ataques pessoais

Receber feedback é uma das situações que mais expõem a capacidade de regulação emocional. Reagir de forma exagerada a críticas — com raiva, defensividade ou desânimo — pode indicar dificuldade para processar emoções.

No trabalho, a consequência é direta. Um profissional que responde imediatamente tentando se justificar pode perder informações importantes sobre o próprio desempenho.

Isso não significa aceitar toda avaliação. Feedbacks podem ser injustos, imprecisos ou mal formulados —- a diferença está em conseguir ouvir primeiro e decidir depois o que merece ser incorporado.

4. Ter dificuldade para dizer o que está sentindo

A falta de clareza emocional também pode gerar problemas silenciosos. Quem não consegue reconhecer ou expressar o que sente tende a comunicar apenas o resultado final: irritação, afastamento ou explosão.

Essa dificuldade como outro comportamento associado à baixa inteligência emocional. No trabalho, isso pode transformar uma preocupação simples em conflito.

Um profissional que está inseguro sobre um prazo, por exemplo, pode parecer apenas resistente. Quem se sente sobrecarregado pode começar a entregar menos sem conseguir explicar o que está acontecendo.

Nomear emoções com mais precisão não resolve o problema, mas ajuda a comunicar necessidades antes que elas se transformem em atrito.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

5. Agir por impulso e pensar nas consequências depois

Comportamentos impulsivos também aparecem entre os seis sinais destacados pelo Minha Vida. A relação com inteligência emocional está na dificuldade de criar espaço entre sentir e agir.

Autogestão não significa eliminar a primeira reação, mas sim evitar que ela determine automaticamente o comportamento seguinte.

6. Perder capacidade de decisão quando a pressão aumenta

Estresse faz parte do trabalho. O problema começa quando qualquer cenário de pressão compromete de maneira recorrente a comunicação, o raciocínio ou a capacidade de priorizar.

Em períodos mais exigentes, profissionais podem ficar irritados, procrastinar ou tomar decisões precipitadas. A questão é perceber quando isso virou um padrão.

Saber identificar gatilhos ajuda a criar respostas mais adequadas antes que a pressão afete colegas, entregas ou a própria reputação.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória