Claudia Paula Silva conta, em tom de brincadeira, que o plano para o fim da carreira executiva era simples: aposentar-se e passar os dias pegando sol na areia. Ela percebeu que, assim, talvez ficasse bem. Mas não bastava. “Eu queria me manter viva e conectada com o universo, além de simplesmente sentir a areia”, diz.

Depois de mais de 30 anos no mercado financeiro, liderando áreas de marketing, vendas, produtos, segmentos e iniciativas de diversidade e inclusão, Claudia trocou a cadeira executiva pelos conselhos, pela mentoria e pelas palestras.

Hoje é conselheira consultiva da OSC Mulheres da Parada, preside a associação Black Chamas e é coautora do livro Mulheres Negras no Conselho. Em 2026, voltou à sala de aula para cursar o PIACC, programa de inteligência artificial da Saint Paul Escola de Negócios para C-levels, conselheiros e acionistas.

Do call center à superintendência

A carreira começou em 2001 no Santander, como analista de pesquisa, monitorando o atendimento do call center. Claudia supervisionou o segundo nível do SAC nos canais digitais e participou da implantação da Ouvidoria do banco.

Em 2009, foi para o marketing, onde ficou dez anos, recebeu três promoções e chegou à coordenação, responsável por campanhas de pessoa física e pelo trade marketing de mais de 3.000 pontos de venda.

Vieram depois as áreas de segmentos, CRM e produtos, onde trabalhou na jornada digital de financiamento de veículos. Foram 21 anos de Santander. A trajetória corporativa terminou em 2025, como superintendente comercial da Getnet, responsável por pessoa física e MEI nos canais do banco.

Nos últimos cinco anos desse período, uma pergunta ganhou força: onde ela se via nos próximos anos? “Cargo é um lugar que passa. Nome de área passa, mas as pessoas não passam. A gente sempre faz uma marca por onde passa”, diz.

A resposta veio em seguida. “Eu já sei o que eu quero ser. Eu quero sentar no conselho.” Junto com isso, a mentoria, as palestras e, ano a ano, o caminho da psicanálise.

Uma resistência invisível

Claudia passou pelo Instituto Conselheira 101, que prepara mulheres negras e indígenas para a governança corporativa, e se certificou em Women in Corporate Governance pela UCLA, em Los Angeles, após uma semana ao lado de 30 executivas negras e indígenas. Segundo números que ela compartilha, o instituto já formou cerca de 200 mulheres, e mais de 41% delas ocupam cadeiras em conselhos. Ainda assim, mulheres negras e indígenas são apenas 1,8% nesses espaços.

Para ela, o que explica a distância não é a falta de mulheres preparadas. “O que trava mais é a resistência. E é uma resistência invisível”, diz. Na busca por competências técnicas e comportamentais, as empresas costumam olhar para o próprio entorno: as escolas que frequentaram, o clube, as pessoas com quem convivem. “Só que nós vivemos em vários Brasis.”

Atender esses mercados, afirma, exige conselhos com experiências que não se aprendem em livro ou curso. “É muito diferente ter pesquisas, que são necessárias, e dados, que ajudam, de ter pessoas que sentiram na pele e representam aquela história.”

Claudia Paula, conselheira e mentora

No Conselheira 101, Claudia diz reconhecer quantas mulheres negras e indígenas têm jornada, currículo, certificados e idiomas e ainda não chegaram a esses lugares. A imersão na UCLA com o instituto reforçou essa leitura. “Ter vivido o Conselheira 101 dentro da UCLA foi uma experiência extraordinária de visão, de potência”, diz.

A resposta tem sido coletiva: uma puxa a outra, convida e ajuda a entender qual ponto ainda é vulnerável. “Vulnerabilidade todo mundo tem um pouco. Mas não olhar isso como uma fraqueza, e sim como uma oportunidade”, afirma. “Todas essas movimentações têm feito, sim, com que a gente consiga chegar em novos conselhos.”

Pronta, mas cada vez mais pronta

Com esse repertório em governança, que inclui estudos na UCLA e na Fundação Dom Cabral, a escolha por uma formação em IA veio de uma convicção. “Nenhum repertório é suficiente para a gente se manter antenado no mundo”, diz. “Estou pronta. Mas posso estar cada vez mais pronta”, fala.

Em três décadas, ela passou por incorporações, fusões, aquisições e inúmeras áreas. A musculatura talvez bastasse para assumir um conselho, avalia. “Mas o conselho exige que você esteja o tempo todo cada vez mais atualizado, mais conectado com as mudanças.”

A relação com o estudo também mudou. “Eu fiz uma faculdade na época em que ter um diploma era suficiente”, lembra. Agora, o critério é fazer o que agrega valor.

Na turma do PIACC, Claudia conviveu com executivos que já ocupam conselhos ou cadeiras de C-level, o que, segundo ela, eleva o nível do debate.

Perguntada sobre qual conteúdo pretende levar a uma próxima reunião de conselho, responde:

"Todos, sem exceção. A gente sempre acrescenta, nem que seja um milímetro, à nossa posição no conselho. A expectativa era alta, mas a materialização disso na prática foi muito acima" Claudia Paula, conselheira e mentora

Na inteligência artificial, o curso mostrou do uso operacional ao impacto em todo o ecossistema das empresas. “A grande questão é como a gente vai lidar com isso. Do aspecto ético, onde a gente ganha produtividade, quais são os riscos que a gente pode mitigar”, diz.

Entre a areia e o conselho, Claudia escolheu continuar. A frase que costuma repetir resume a decisão: “Nunca é tarde, nem cedo. É a hora”, diz.

A formação que levou Claudia de volta à sala de aula tem nova turma a partir de 14 de abril de 2027. O PIACC reúne C-levels, conselheiros e acionistas em 93 horas dedicadas ao uso da inteligência artificial na estratégia e na governança das empresas