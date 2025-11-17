Quatro hábitos discretos que podem transformar seu impacto como líder

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)
Jornalista
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18h43.
A pausa intencional tornou-se um diferencial para gestores que buscam decisões mais conscientes e alinhamento com valores individuais e coletivos.
Segundo uma pesquisa realizada pelo The HOW Institute for Society, líderes que adotam esse hábito são percebidos como mais consistentes, atentos e preparados para conduzir equipes em cenários complexos. A prática amplia reflexão, reduz impulsividade e fortalece relações de trabalho.
Momento de analisar a situação presente, observar nuances e reconhecer percepções que influenciam a decisão.
Uso da pausa para retomar o propósito, valores pessoais e relações que orientam o time.
Etapa em que o líder revisita premissas, estratégias e perspectivas, verificando se o caminho atual ainda faz sentido.
Quando o gestor visualiza alternativas melhores, soluções diferentes e futuros possíveis mais sustentáveis.
A pesquisa aponta que gestores classificados nos níveis mais altos de liderança moral adotam com maior frequência os quatro modos de pausar. Eles também estimulam suas equipes a fazer o mesmo, criando ambientes mais abertos, éticos e colaborativos.
Quanto mais um gestor faz pausas de forma intencional, mais a equipe tende a enxergá-lo como um líder eficaz. Quanto mais o líder incorpora pausas reflexivas, mais é visto como equilibrado, preparado e alinhado às necessidades da equipe.
Líderes que fazem pausas intencionais conseguem:
A pausa, longe de atrasar o trabalho, aperfeiçoa a qualidade das ações e dos relacionamentos.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
