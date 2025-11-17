Carreira

Quatro hábitos discretos que podem transformar seu impacto como líder

A simples decisão de parar por alguns segundos pode elevar a clareza, a ética e a influência de qualquer gestor

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18h43.

A pausa intencional tornou-se um diferencial para gestores que buscam decisões mais conscientes e alinhamento com valores individuais e coletivos.

Segundo uma pesquisa realizada pelo The HOW Institute for Society, líderes que adotam esse hábito são percebidos como mais consistentes, atentos e preparados para conduzir equipes em cenários complexos. A prática amplia reflexão, reduz impulsividade e fortalece relações de trabalho.

Os quatro modos de pausar que fortalecem a liderança

1. Refletir

Momento de analisar a situação presente, observar nuances e reconhecer percepções que influenciam a decisão.

2. Reconectar

Uso da pausa para retomar o propósito, valores pessoais e relações que orientam o time.

3. Repensar

Etapa em que o líder revisita premissas, estratégias e perspectivas, verificando se o caminho atual ainda faz sentido.

4. Reimaginar

Quando o gestor visualiza alternativas melhores, soluções diferentes e futuros possíveis mais sustentáveis.

Como a pausa intencional fortalece a atuação dos gestores

A pesquisa aponta que gestores classificados nos níveis mais altos de liderança moral adotam com maior frequência os quatro modos de pausar. Eles também estimulam suas equipes a fazer o mesmo, criando ambientes mais abertos, éticos e colaborativos.

Quanto mais um gestor faz pausas de forma intencional, mais a equipe tende a enxergá-lo como um líder eficaz. Quanto mais o líder incorpora pausas reflexivas, mais é visto como equilibrado, preparado e alinhado às necessidades da equipe.

Como a pausa melhora o desempenho coletivo

Líderes que fazem pausas intencionais conseguem:

  • navegar desafios com mais confiança
  • tomar decisões orientadas por valores
  • criar ambiente onde as pessoas se sentem ouvidas
  • estimular inovação ao abrir espaço para diálogo
  • fortalecer a consistência ética dentro da organização

A pausa, longe de atrasar o trabalho, aperfeiçoa a qualidade das ações e dos relacionamentos.

