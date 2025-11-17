O erro comum que enfraquece culturas fortes e custa caro às empresas

A hesitação em abordar temas delicados tem consequências profundas para o clima, o desempenho e as relações dentro das empresas. A maior parte dos profissionais evita conversas incômodas mesmo quando elas são essenciais para corrigir problemas e preservar a convivência saudável.

Quando líderes deixam comportamentos inadequados passarem sem intervenção, os riscos para a cultura e a produtividade aumentam significativamente. As informações foram retiradas do site Atana.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

Por que tantos gestores adiam conversas difíceis

De acordo com uma pesquisa realizada pela Atana, muitos gestores e colaboradores preferem evitar temas delicados no ambiente de trabalho. Os dados indicam que 70% dos funcionários fogem de conversas difíceis e apenas 24% enfrentam situações complicadas diretamente. Mais da metade opta por simplesmente ignorar o problema.

Entre os que procrastinam, 34% adiam conversas por pelo menos um mês e 25% deixam para depois de um ano. O medo de reações negativas, a dificuldade em dar feedback e a insegurança emocional aparecem como motivos frequentes para o adiamento desses diálogos.

Barreiras que travam líderes

A identificação dos principais obstáculos mostra que gestores enfrentam diferentes barreiras ao iniciar conversas incômodas.

Sentir-se hipócrita é o fator mais citado por 74% deles. O nervosismo aparece logo atrás, mencionado por 63%. A falta de tempo, apontada por 36%, também atrapalha o início de diálogos sensíveis.

Outro receio comum é a reação dos funcionários, considerada difícil por 32% dos líderes, que temem respostas defensivas ou emocionais. Há ainda o medo de estimular mais conflito, citado por 22%, e a percepção de uma cultura de silêncio em torno de temas desconfortáveis, reconhecida por 21% dos participantes.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

O que acontece quando o diálogo não ocorre

A falta de conversas difíceis compromete a cultura organizacional e tem efeitos de longo prazo. Sem responsabilização por comportamentos inadequados, a cultura enfraquece, o ambiente pode se tornar mais tóxico e o engajamento tende a diminuir. A consequência é queda de desempenho e aumento da rotatividade.

A pesquisa revelou um prejuízo estimado de US$ 7.500 e sete dias de trabalho perdidos para cada conversa difícil evitada, mostrando como o silêncio pode sair caro para as organizações.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil