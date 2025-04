Ele saiu do interior, começou como analista e hoje lidera finanças de gigante do varejo alimentar

Quando o acesso era raro, Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães não sabia muito bem por onde começar. Formado em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o jovem tentava entender onde poderia chegar e, principalmente, como.

Em busca de oportunidades além do círculo tradicional dos programas de trainee e estágios corporativos, Gabriel monitorava com frequência o site do Na Prática, que na época fazia parte da Fundação Estudar. A intenção era simples: abrir portas que, do interior, pareciam trancadas.

“Há dez anos, o nível de acesso à informação corporativa era bem diferente. A gente não tinha contato com negócios diversos, e isso era ainda mais restrito para quem não estava em São Paulo ou Rio de Janeiro”, relembra.

Trabalhando na Ambev, descobriu a Conferência Na Prática — evento organizado pelo Ná Prática para aproximar jovens talentos do mercado. “Essa experiência teve um papel fundamental na minha carreira. Me fez mudar para São Paulo, me expôs a caminhos que talvez eu nunca teria conhecido. Abriu portas.”

Da base ao topo

Dez anos depois, Gabriel ocupa a posição de Chief Financial Officer (CFO) da Zamp (ZAMP3), operadora das redes Burger King e Popeyes no Brasil.

Em fevereiro deste ano, assumiu também, de forma interina, a presidência da companhia. A trajetória até o topo, no entanto, foi construída dentro da própria casa.

Gabriel entrou na Zamp em 2014, na área de Trade Sales. Ainda sem visão clara de onde aquilo o levaria, mergulhou em diferentes funções ao longo dos anos: passou por áreas como Pricing, Analytics e Desenvolvimento de Negócios.

Em 2021, assumiu a diretoria financeira e de relações com investidores — posição estratégica que o colocou no centro da operação.

Nos bastidores, Gabriel conheceu o negócio de ponta a ponta: o setor de alimentação rápida, a dinâmica de franquias, o relacionamento com investidores, os ciclos de capital e expansão. Tudo com um olhar de dentro.

A vivência em diferentes áreas operacionais, o conhecimento profundo da cultura interna e a atuação durante fases importantes do negócio moldaram seu perfil executivo.

O elo com o Na Prática

A história de Gabriel é também a de uma aposta no crescimento interno como motor de formação de liderança. E, nesse processo, a conexão com o Na Prática permanece simbólica.

Criado pela Fundação Estudar, o Na Prática é uma plataforma de desenvolvimento de carreira voltada a jovens talentos — do estágio à liderança. Com cursos, conteúdos gratuitos e eventos de recrutamento, o projeto visa preparar profissionais para os desafios reais do mercado.

Casos como o de Gabriel mostram como o acesso a essas pontes pode transformar trajetórias. “Participar da Conferência me fez mudar para São Paulo. Abriu portas e fez uma diferença significativa na minha trajetória, especialmente quando comparo com colegas que se formaram na mesma época que eu”, afirma.

