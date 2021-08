PwC Brasil anuncia nova estratégia e plano de abrir 7 mil vagas

Pandemia, mudanças climáticas, divisões geopolíticas e disrupções tecnológicas: nada disso vai pegar a PwC Brasil, empresa de consultoria e auditoria, de surpresa no futuro. A companhia resolveu reescrever sua estratégia para se adequar às tendências que movem o mundo. E o investimento em talentos será fundamental nesse novo momento.

Nos próximos cinco anos, a estratégia “Nova Equação” prevê a contratação de mais de 7 mil profissionais no Brasil, mentoria de preparo para o mercado de trabalho para 2 mil jovens e um investimento de R$ 1 bilhão. É o maior ciclo de investimento que a companhia já realizou no país.

Segundo Tatiana Fernandes, sócia da PwC Brasil, cerca de 600 milhões de reais irão para as iniciativas de capacitação, uma das grandes prioridades da empresa e alicerce da estratégia.

“Não tem como estar totalmente atualizado se não investir em pessoas. Como líder de Recursos Humanos, me sinto extremamente motivada pelo fato de termos um investimento muito significativo em capacitação”, diz a executiva.

O plano foi delineado após diversos estudos de tendências e conversas com clientes e outros stakeholders. Os dois pilares da PwC nesse novo momento serão construir confiança e entregar resultados sustentáveis.

O investimento vai acelerar um projeto robusto de capacitação, que entregará 300 mil horas de treinamentos, com turmas internas de MBA, planejamento de carreira com upskilling em habilidades técnicas e comportamentais e programas focados no desenvolvimento de grupos minorizados.

No planejamento, mais de R$ 100 milhões de investimento irão para o pilar de ESG. Além do compromisso de chegar a emissões líquidas zero de gases do efeito estufa até 2030, o programa de mentoria, Access Your Potential, deve ajudar a inserir 2 mil jovens de baixa renda ou vulneráveis no mercado nos próximos anos.

O programa pode gerar vagas dentro da própria PwC ou no ecossistema de parceiros e clientes da companhia.

“A gente acredita que a iniciativa privada tem responsabilidade de ajudar os jovens a serem bem-sucedidos. E isso faz parte da nossa nova estratégia. Parte do programa é de mentoria, parte de upskilling digital e também de soft skills”, diz a sócia.

Para ter resultados sustentáveis no futuro, o foco da PwC será em pessoas, ESG, capacitação e tecnologia. Com um pensamento multidisciplinar característica da cultura e trabalho da empresa, os temas vão conversar entre si.

