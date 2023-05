Profissões em risco: ChatGPT lista cargos ameaçados pelo avanço da IA; veja lista

Em meio a discussões acaloradas sobre os riscos e impactos da inteligência artificial (IA) no futuro da humanidade, o mercado de trabalho segue se beneficiando da tecnologia – e da sua capacidade de superar a habilidade humana em diversas tarefas – para automatizar processos morosos, tomar decisões mais assertivas e oferecer experiências personalizadas aos clientes.

Estudos apontam que, somente no Brasil, mais de 40% das empresas já implementaram a tecnologia no seu dia a dia. Itaú, Nubank, Magazine Luiza, BRF, Grupo Fleury, Vivo e Cielo são apenas alguns exemplos.

E não é à toa: segundo dados divulgados pela consultoria McKinsey, mais da metade (63%) dos gestores globais notaram algum ganho econômico após a aplicação da IA em suas operações.

Masterclass gratuita ensina a usar inteligência artificial nos negócios. Garanta a sua vaga clicando aqui!

Mas, se por um lado o avanço da IA se provou extremamente benéfico para a produtividade e os resultados dos negócios, por outro ele ainda desperta olhares desconfiados dos trabalhadores dessas companhias, que enxergam na automação uma grande ameaça a seus postos de trabalho.

Afinal, quais profissões correm o risco de desaparecer com o uso da IA?

É importante destacar que, apesar de algumas profissões estarem mesmo se tornando obsoletas com o avanço da inteligência artificial, outras devem ser criadas pelo mesmo motivo – afinal, as empresas precisarão de pessoas que saibam utilizá-la de forma assertiva e segura.

Inteligência Artificial aplicada aos Negócios: veja como você pode se beneficiar profissionalmente das ferramentas de IA mais modernas do mercado

Isto posto, decidimos perguntar ao próprio ChatGPT sobre os impactos da IA no futuro do trabalho. O comando utilizado foi “liste quais profissões serão substituídas por inteligência artificial nos próximos cinco anos e explique brevemente os motivos”. Confira a resposta:

1. Motoristas de caminhão e táxi

Com o avanço da tecnologia de veículos autônomos, é possível que a demanda por motoristas humanos diminua significativamente. Empresas como a Tesla, Waymo, Uber e Lyft já estão investindo em tecnologias de condução autônoma.

2. Atendentes de telemarketing

Chatbots e assistentes virtuais já são capazes de realizar muitas tarefas antes desempenhadas por humanos, incluindo atendimento ao cliente e vendas. A tendência é que essas tecnologias se tornem ainda mais sofisticadas e substituam cada vez mais atendentes de telemarketing.

3. Profissionais de contabilidade

Com o avanço da tecnologia de automação de tarefas repetitivas, é possível que muitas funções de contabilidade sejam automatizadas, como o registro de transações financeiras e a geração de relatórios. Isso pode levar a uma redução da demanda por profissionais de contabilidade.

Conteúdo gratuito: aprenda a utilizar ferramentas de IA como ChatGPT, MidJourney e Copilot no seu negócio. Clique aqui!

4. Operadores de caixa

Com a popularização dos pagamentos digitais e a crescente adoção de tecnologias de self-checkout em lojas e supermercados, é possível que a demanda por operadores de caixa também diminua.

5. Advogados

Com o avanço da tecnologia de análise de dados e processamento de linguagem natural, é possível que muitas tarefas antes desempenhadas por advogados sejam automatizadas, como a revisão de documentos e a elaboração de contratos. No entanto, é importante ressaltar que a capacidade humana de interpretar e aplicar a lei ainda é fundamental para a resolução de muitos casos jurídicos complexos.

A IA vai acabar com meu emprego? Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios

Para além de especulações, a verdade é que não é possível saber com precisão quais postos de trabalho serão realmente substituídos por IA nos próximos anos. Após elaborar a lista acima, o própio ChatGPT destacou que "a automação de funções não necessariamente significa que profissões inteiras serão extintas, mas sim que algumas tarefas específicas podem ser automatizadas, liberando tempo e recursos para que os profissionais possam se concentrar em tarefas mais complexas e de maior valor agregado”.

Com o objetivo de ajudar empresários, executivos e gestores a utilizarem as ferramentas de IA para otimizar suas operações, a EXAME liberou mil vagas gratuitas para seu minicurso sobre o tema. Ministradas pelo especialista Miguel Lannes Fernandes, que é diretor de tecnologia da Witseed e fundador Inventos Digitais, as aulas irão ao ar entre os dias 22 e 30 de maio. Para acompanhar o conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever até o dia 21 de maio na página oficial do evento.