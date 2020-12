Professor de português dá dicas para falar bem em público

Sobre falar bem em público, recebi uma dúvida muito interessante:

No meu trabalho, é comum ter menos tempo para apresentar um determinado produto, uma vez que tenho uma série de eslaides obrigatórios para expor. O que devo fazer?

Um comunicador eficiente tem controle do tempo, além de dominar o tema de sua apresentação. No roteiro, no planejamento, o tempo deve ter sempre um lugar de destaque. Se possível, um cronômetro deve estar diante dos olhos de quem apresenta.

Vamos supor que um profissional tenha 30 eslaides para uma apresentação de 60 minutos. Será um eslaide a cada dois minutos (o que é ultradesafiador!). Uma estratégia é focar em palavras-chaves, tomando muito cuidado para não gerar ansiedade na plateia.

Lembremo-nos sempre de: quem dá o ritmo a uma apresentação é o próprio palestrante. Segurança, tranquilidade e planejamento são sinônimos de mensagem compreendida e bons negócios.

COMO PRATICAR

Treine apresentar um mesmo tema em diferentes cargas horárias. Um médico, por exemplo, pode expor sobre determinada patologia, praticando assim: em 5 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, em 50 minutos.

Com a prática, o próprio comunicador já terá uma grande noção sobre quantos minutos, em média, passaram-se.

Além disso, tem fino trato, elegância, quem não ultrapassa o horário estabelecido e, assim, demonstra pontualidade.

NINGUÉM NASCE SABENDO

Ouça sua própria voz, não tenha receio de expor seus pensamentos, principalmente se tudo o que você pratica tem base científica ou obedece a uma referência bibliográfica reconhecida.

É importante ter palestrantes renomados como referência: aprenda muito observando; depois, coloque em prática. Se ainda não estiver satisfeito, corrija o que for necessário.

LÍNGUA PORTUGUESA e LEITURA

Dominar as regras gramaticais, conhecer o padrão da Língua Portuguesa, é transformador, porque a criação textual ficará ordenada. Quem se dedica à norma tende a admirar a Literatura; com esse contato, o vocabulário ficará rico.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS