Procura-se profissionais que queiram alavancar a carreira usando inteligência artificial

Se você deseja impulsionar sua carreira por meio da inteligência artificial e alcançar posições de destaque dentro das empresas, fique atento: o mercado de trabalho está à sua procura – e promete pagar salários bastante atrativos.

Essa demanda é resultado do boom da inteligência artificial, que extrapolou as barreiras do setor de tecnologia. O assunto se tornou febre no mundo dos negócios, virou prioridade dos CEOs e passou a orientar as novas posições dentro das empresas.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme aponta o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que em vagas que não envolvem a tecnologia.

Procura por vagas em IA cresce 17% mais rápido que em outros setores (Marut Khobtakhob/Getty Images)

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. Segundo o site Indeed, que reúne vagas para empresas do Brasil todo, os salários para trabalhar com IA podem chegar a R$ 18 mil. Confira quanto ganha alguns profissionais.

Estagiário de Inteligência Artificial: R$ 2.500,00;

Líder de Inteligência Artificial: R$ 8.000,00;

Especialista em Bancos de Dados: R$ 9.000,00;

Especialista em Machine Learning: R$ 12.000,00;

Consultor de Inteligência Artificial: R$ 18.000,00.

Os dados do LinkedIn também mostram que a priorização da inteligência artificial não acontece apenas pelas organizações, mas também entre os funcionários. Quase todos os profissionais brasileiros (97%) afirmam estar entusiasmados em usar a IA no trabalho e mais da metade (62%) diz querer aprender mais sobre o assunto.

É um cenário bastante positivo: de um lado estão as empresas, que procuram por colaboradores com habilidades e conhecimentos em inteligência artificial; do outro os profissionais, que têm interesse por IA e querem aperfeiçoar seus conhecimentos no tema. No entanto, vai sair na frente quem estiver melhor capacitado, dizem os especialistas.

Para quem quer se destacar, aproveitar oportunidades de conhecimento é essencial. Por isso, a EXAME está oferecendo, por tempo limitado, uma aula virtual e gratuita sobre inteligência artificial.

Ministrada por um dos grandes especialistas brasileiros no assunto, Miguel Lannes Fernandes, a aula ensina as ferramentas de IA mais importantes para quem deseja ser mais produtivo no trabalho, fazer entregas com assertividade e velocidade e organizar as demandas para otimizar o rendimento profissional.

Para Miguel, essa é uma chance imperdível para sair na frente da concorrência e se destacar no mercado. “Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica ele, que também é coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC.

“Estamos vivendo um momento oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, deixará de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando”, completa.

