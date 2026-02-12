Carreira

Com esse método, é possível organizar dados para convencer, segundo especialistas de Harvard

Professores de Harvard defendem que influência não nasce do carisma, mas da estrutura narrativa

Campus de Harvard em Cambridge, Massachusetts. Fotógrafa: Cassandra Klos/Bloomberg

Victoria Rodrigues
Estagiária

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h16.

Reuniões longas, repletas de gráficos e análises detalhadas, frequentemente terminam sem decisão clara. O conteúdo é consistente, os números estão corretos, mas a proposta não avança. 

Profissionais altamente qualificados sabem analisar, mas não conseguem conduzir a interpretação. É nesse ponto que a abordagem de comunicação ensinada em programas executivos ligados a Harvard ganha relevância estratégica.

Nancy Duarte, especialista em estrutura narrativa aplicada a apresentações corporativas, tornou-se referência ao demonstrar que grandes apresentações seguem uma lógica semelhante à de roteiros clássicos. A diferença está no objetivo. Não se trata de entreter, mas de orientar decisões.

Comunicação clara é um dos ativos mais valorizados no ambiente corporativo. Acesse o curso online e gratuito que aprofunda técnicas práticas de persuasão e apresentação em apenas 3 horas.

Estrutura que organiza poder

O princípio central defendido por Duarte é o contraste entre realidade atual e cenário possível. Ao alternar esses dois polos ao longo da apresentação, é possível criar progressão lógica e manter a atenção direcionada para a mudança proposta.

Em vez de acumular dados, o método orienta a selecionar informações que sustentem um argumento central. Cada gráfico cumpre uma função estratégica e cada indicador reforça a necessidade de decisão

Essa estrutura impacta a percepção profissional. Promoções e posições de liderança estão associadas à capacidade de organizar complexidade, definir o problema com precisão e apresentar um caminho viável com métricas claras.

Técnicas de especialistas como Amy Cuddy e Nancy Duarte fundamentam um curso voltado à comunicação profissional. O acesso é gratuito e inclui certificado reconhecido.

Aplicação em reuniões estratégicas

Em reuniões decisivas, a aplicação prática começa antes do primeiro slide. É preciso definir qual mudança deseja provocar. A partir disso, organiza a apresentação como uma trajetória lógica.

O encontro pode ser conduzido da seguinte forma:

  • Apresentar o cenário atual com evidências objetivas e dados relevantes.

  • Explicitar o risco ou a oportunidade associados à manutenção desse cenário.

  • Demonstrar a alternativa proposta, com projeções mensuráveis e critérios claros de acompanhamento.

Esse encadeamento cria coerência e favorece decisões. O público compreende não apenas o que está sendo sugerido, mas por que a mudança se torna necessária naquele momento.

Comunicação clara é critério de desempenho — não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

O curso online e gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho aprofunda essas competências em 3 horas de conteúdo objetivo, com base em especialistas reconhecidos internacionalmente e certificado ao final.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo.

