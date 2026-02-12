Carreira

‘Sonho Grande’: conheça os três pilares dessa filosofia de gestão e construção de carreira

A mentalidade de ‘Sonho Grande’ ganhou fama como discurso, mas o que sustenta resultado é outro eixo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h08.

O “Sonho Grande” é uma filosofia de gestão e construção de carreira que combina ambição de longo prazo com disciplina operacional. A ausência desse equilíbrio é comum no ambiente corporativo. Profissionais acumulam boas ideias, estruturam planos e produzem apresentações, mas encerram o trimestre sem entregas concretas.

Segundo Richard Rumelt, especialista em estratégia empresarial e autor de Good Strategy, Bad Strategy, estratégia envolve foco e coerência na ação. Nessa perspectiva, a ideia de “Sonho Grande” pode ser observada como um modelo de decisão orientado ao longo prazo, que busca transformar intenção em prática recorrente de execução. 

Confira abaixo os três pilares dessa filosofia.

1. Foco com renúncia clara

Sonho grande começa por escolha. Sem critério, a ambição se fragmenta em iniciativas que competem por foco e recursos. Isso significa priorizar poucas frentes, explicitar premissas e assumir renúncias. Crescimento consistente depende dessa concentração intencional de recursos.

2. Execução como disciplina organizacional


Entre intenção e resultado existe sistema. Metas exigem cadência, responsáveis definidos e acompanhamento frequente. Rumelt reforça que estratégia não é declaração de visão, é conjunto de ações coordenadas. Execução deixa de ser esforço individual e passa a ser mecanismo coletivo, com rituais de revisão e ajuste contínuo.

3. Talento em contexto de alta responsabilidade


Gente boa busca ambientes onde desempenho importa. Cultura de dono, feedback direto e clareza de expectativa elevam padrão. “Sonho grande” se sustenta quando o ambiente combina exigência com oportunidade de crescimento. Não é sobre carisma do líder, mas sobre arquitetura que forma e retém talentos orientados a impacto.

Aprofunde o conceito de “Sonho Grande” com Jorge Paulo Lemann

A masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann” detalha como transformar ambição de longo prazo em sistema consistente de execução. Ao longo de três módulos, o empresário apresenta os fundamentos que sustentam metas ambiciosas: foco com renúncia clara, disciplina operacional e formação de ambientes de alta responsabilidade.

Na aula, você vai explorar como:

  • Definir prioridades estratégicas e concentrar recursos no que realmente move resultado

  • Estruturar metas de longo prazo em ciclos curtos com entregas verificáveis

  • Criar rotinas de acompanhamento que transformam intenção em prática recorrente

  • Desenvolver ambientes de alta exigência e clareza de expectativa

  • Construir reputação por meio de execução consistente, e não apenas discurso

A participação é gratuita e o acesso é online.

