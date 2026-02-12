Carreira

Você ouve essas frases com frequência? Isso pode indicar que é hora de mudar de carreira

Escutar certas frases com frequência pode indicar que é hora de considerar uma carreira em inteligência artificial, um campo dinâmico e cheio de oportunidades; veja quais são elas

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14h54.

Mudar de carreira é sempre uma decisão desafiadora. E não importa a razão: insatisfação, busca por melhores condições de trabalho ou desejo de se envolver em algo novo, uma transição profissional é sempre um passo importante. Isso não significa, porém, que esse deve ser um processo difícil.

Para quem deseja uma transição segura, há uma área que pode oferecer essa possibilidade: o mercado de inteligência artificial. Com o avanço tecnológico e a crescente importância da automação e da análise de dados, não faltam posições para trabalhar com IA. Mas como saber quando é o momento certo?

Se você escuta certas frases, talvez seja o momento de considerar a IA como uma nova trajetória profissional. Veja, abaixo, cinco frases que podem indicar que o mercado de inteligência artificial é o caminho certo para você.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Essas frases podem indicar que é hora de mudar de carreira

1. "Você tem um bom raciocínio lógico e analítico"

Elogios pelo raciocínio lógico e analítico são um claro sinal de que alguém possui habilidades valiosas para a IA. Isso porque essa área requer uma forte capacidade analítica para desenvolver e implementar soluções inteligentes.

2. "Você sempre encontra soluções criativas para problemas complexos"

Encontrar soluções inovadoras e criativas para problemas complexos é essencial para trabalhar com IA. E os profissionais que conseguem fazer isso são altamente procurados para resolver os desafios das empresas.

3. "Você gosta de aprender coisas novas"

Comentário que sugere um interesse por aprendizado é um forte sinal para migrar para o mercado de IA. Afinal, esse é um campo em constante evolução, em que novas tecnologias e métodos surgem o tempo todo. Um profissional que gosta de aprender estará bem preparado para contribuir com esses avanços.

Quer entender tudo sobre inteligência artificial? Esse treinamento introdutório de quatro aulas te ensina como usar por apenas R$ 37

4. "Você consegue explicar conceitos complexos de forma simples"

Ser capaz de comunicar ideias complexas de maneira clara é uma habilidade crucial para trabalhar com IA. Esse é um mercado que utiliza muitos conceitos, que podem ser difíceis de entender para quem não é especialista.

5. "Você é bom em trabalhar com grandes volumes de informações"

Essa frase indica que há uma habilidade para lidar com grandes quantidades de dados de maneira eficaz. Para trabalhar com IA, isso é fundamental, pois esse setor de atuação depende da análise de grandes conjuntos de dados.

Veja como começar uma carreira em IA

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

