Pessoas inteligentes usam esses truques para serem produtivas e se estressarem menos no trabalho

Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas um tema de ficção científica para se tornar uma das principais ferramentas no ambiente corporativo. Pessoas e empresas ao redor do mundo estão descobrindo como utilizar essas tecnologias para trabalhar de forma mais inteligente, reduzindo o estresse e, claro, aumentando a produtividade. O segredo? Não se trata apenas de dominar a tecnologia, mas de saber como utilizá-la estrategicamente.

Abaixo, a EXAME explora cinco truques de IA que profissionais inteligentes estão utilizando para alcançar resultados surpreendentes, mas sem precisar de um dia extra na semana para dar conta de todas as demandas. Confira.

Veja 5 truques de IA para ser mais produtivo

1. Automatização de tarefas: a mágica do tempo recuperado

Você sabia que, em média, profissionais gastam cerca de 40% do seu tempo em tarefas repetitivas? Atividades como preenchimento de planilhas, organização de e-mails e agendamento de reuniões poderiam ser automatizadas com IA, liberando tempo para atividades mais estratégicas.

Empresas como a Zapier e a UiPath, por exemplo, estão na vanguarda desse movimento, permitindo que os profissionais automatizem processos simples, como responder a e-mails padrões ou atualizar bases de dados.

Ferramentas como o IFTTT ("If This Then That") possibilitam criar gatilhos automáticos que ligam diferentes aplicativos, de forma que uma ação em um programa dispare automaticamente outra ação em um segundo programa.

2. Assistentes virtuais: deixe que a IA organize seu dia

Se o seu inbox parece mais uma caixa de Pandora e você sente calafrios só de pensar em enfrentá-lo, saiba que você não está sozinho. De acordo com a Radicati Group, o profissional médio recebe mais de 120 e-mails por dia.

Mas calma, não é preciso entrar em pânico. Assistentes virtuais como o Cortana da Microsoft, o Google Assistant e o Siri da Apple podem organizar sua caixa de entrada, agendar compromissos e responder mensagens.

Além disso, ferramentas como o x.ai e o Clara ajudam na coordenação de reuniões e gerenciam seu calendário com base em sua disponibilidade e preferências pessoais. Menos tempo perdido na caixa de entrada significa mais tempo para ser produtivo — e, claro, menos dores de cabeça.

3. Brainstorming e geração de ideias

Há dias em que a criatividade parece tirar férias e, nesses momentos, a IA pode ser uma aliada poderosa. Ferramentas como o ChatGPT (sim, o próprio!) e o Jasper estão sendo usadas para criar listas de ideias, rascunhar conteúdos e até sugerir slogans e títulos mais criativos e "fora da caixa".

4. Ferramentas de IA para análise de dados

Analisar planilhas com milhares de linhas e colunas pode ser o pesadelo de muitos profissionais. A boa notícia é que a IA adora números.

Ferramentas como o Tableau, Power BI e o Google Analytics com aprendizado de máquina integrado conseguem identificar padrões, criar previsões e fornecer insights que de outra forma passariam despercebidos.

Imagine, por exemplo, ter um assistente virtual que não só identifica qual produto está vendendo mais, mas também sugere as melhores estratégias para impulsionar as vendas. Esse tipo de análise profunda ajuda as empresas a tomar decisões sem o estresse de passar horas decifrando gráficos.

5. Ferramentas de bem-estar com IA

Trabalhar duro é bom, mas trabalhar com saúde é melhor ainda. Aplicativos como o Headspace e o Calm, que utilizam IA para personalizar sessões de meditação e exercícios de respiração, ajudam os profissionais a gerenciar o estresse e manter a mente afiada. Mas as possibilidades não param por aí.

Existem ferramentas, como o MyAnalytics da Microsoft, que monitoram o tempo que você passa em reuniões, tarefas e outras atividades, sugerindo momentos ideais para pausas e até alertando sobre sinais de burnout.

O resultado? Um equilíbrio entre produtividade e bem-estar que reduz o estresse e melhora o desempenho a longo prazo.



