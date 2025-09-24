Carreira

Proatividade, menos ego inflado e sorte: CEO do Duolingo dá 5 dicas de sucesso

Luis von Ahn destacou em publicação no LinkedIn orientações de sucesso para jovens profissionais que ingressaram na empresa

CEO do Duolingo deu confira 5 dicas de sucesso para carreira (EneasMx/Wikimedia Commons)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05h46.

Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo, divulgou em publicação no LinkedIn cinco orientações para os recém-contratados da empresa. Neste ano, a plataforma de ensino de idiomas recebeu 42 novos graduados, e muitos deles pediram conselhos sobre como ter sucesso.

Entre os pontos citados, Von Ahn destacou que os novos contratados não devem chegar com “egos inflados” nem ser hipócritas em suas relações com os colegas. "O Duolingo tem uma 'reação alérgica' a atitudes desse tipo, e a cultura rapidamente rejeita isso”, afirmou.

Proatividade e foco no coletivo

O executivo também orientou os novos funcionários a serem proativos e resolverem problemas por conta própria. Como exemplo, lembrou a criação do blog oficial do Duolingo, iniciado por um engenheiro que tomou a iniciativa de desenvolvê-lo, em vez de apenas reclamar da ausência da ferramenta.

Outro ponto abordado foi a necessidade de adotar uma mentalidade de missão coletiva em primeiro lugar. Para ele, as decisões devem ser tomadas nesta ordem: o que é melhor para a missão da empresa, depois para a equipe e, por último, para o indivíduo.

Von Ahn reforçou ainda que os colaboradores devem usar o próprio aplicativo. “Ainda reporto erros no Duolingo. Como melhorar algo que você não conhece bem?”, questionou.

Por fim, destacou que uma carreira de sucesso depende de trabalho constante e também de sorte. Segundo o CEO, não é necessário ser a pessoa mais brilhante, mas estar presente e persistir até que as oportunidades surjam.

Outros líderes do setor compartilham visão semelhante. Em agosto, Anton Osika, CEO da startup Lovable, afirmou que prefere contratar profissionais que constroem soluções práticas em vez de apenas sugeri-las.

